Ида Галич в панике: дочка страдает от болей — блогер отчаянно просит советы у женщин

Ида Галич заявила, что готова поверить в гадалок из-за проблем со здоровьем дочки

Блогер Ида Галич призвала своих подписчиц на помощь. Она просит у женщин совета на фоне страданий своей новорождённой дочки.

Блогер Ида Галич

Ида Галич рассказала, что забросила немного свой блог, так как её дочка Танечка по ночам мучается с животиком.

Звезда Интернета заказала специальную грелку с вишнёвыми косточками, чтобы помочь наследнице, испытывающей проблемы со здоровьем.

Она попросила интернет-пользователей дать ей какие угодно советы, которые могли бы помочь малышке справиться с дискомфортом в пищеварительной системе.

Ида призналась, что готова поверить даже в гадалок.

"Даже если вы к бабке слепой ходили, как в сериале на тв-3, или на диете сидели особой… я уже во все поверю", — написала Галич в социальных сетях.

Ранее Ида Галич назвала свою маленькую дочь очень богатой женщиной.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



