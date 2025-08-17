Ида Галич в панике: дочка страдает от болей — блогер отчаянно просит советы у женщин

Блогер Ида Галич призвала своих подписчиц на помощь. Она просит у женщин совета на фоне страданий своей новорождённой дочки.
Ида Галич рассказала, что забросила немного свой блог, так как её дочка Танечка по ночам мучается с животиком.
Звезда Интернета заказала специальную грелку с вишнёвыми косточками, чтобы помочь наследнице, испытывающей проблемы со здоровьем.
Она попросила интернет-пользователей дать ей какие угодно советы, которые могли бы помочь малышке справиться с дискомфортом в пищеварительной системе.
Ида призналась, что готова поверить даже в гадалок.
"Даже если вы к бабке слепой ходили, как в сериале на тв-3, или на диете сидели особой… я уже во все поверю", — написала Галич в социальных сетях.
Ранее Ида Галич назвала свою маленькую дочь очень богатой женщиной.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.