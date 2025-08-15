Молодость против возраста: Ольга Бузова и её секрет вечной юности

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский объяснил секрет молодости звезды.
Телезвезда и певица Ольга Бузова вскоре отпразднует своё сорокалетие. Тем не менее, сама артистка не готова признать столь зрелый возраст и убеждена, что выглядит гораздо моложе своих лет.
Специалист по связям с общественностью, управляющего делами знаменитости, высказался относительно самочувствия поп-дивы перед важным торжеством. Он сообщил, что самочувствие Бузовой отличное, а она полна сил на пути к новым вершинам.
"Всё отлично, Ольга не выглядит на 40 лет, и мы все это знаем. Ей всего 25, как она и подметила", — цитирует слова Богославского Общественная Служба Новостей.
Богославский также акцентировал внимание на том, что причиной вечной юности выступает чрезвычайно плотная рабочая нагрузка и систематические тренировки.
Кроме того, Бузова предпочитает игнорировать негативные отзывы касательно собственной персоны и стремится минимизировать стрессовые ситуации.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
