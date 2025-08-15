Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ

Молодость против возраста: Ольга Бузова и её секрет вечной юности

Менеджер Ольги Бузовой заявил, что звезда выглядит на 25 в свои 39
1:07
Шоу-бизнес

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский объяснил секрет молодости звезды.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Телезвезда и певица Ольга Бузова вскоре отпразднует своё сорокалетие. Тем не менее, сама артистка не готова признать столь зрелый возраст и убеждена, что выглядит гораздо моложе своих лет.

Специалист по связям с общественностью, управляющего делами знаменитости, высказался относительно самочувствия поп-дивы перед важным торжеством. Он сообщил, что самочувствие Бузовой отличное, а она полна сил на пути к новым вершинам.

"Всё отлично, Ольга не выглядит на 40 лет, и мы все это знаем. Ей всего 25, как она и подметила", — цитирует слова Богославского Общественная Служба Новостей.

Богославский также акцентировал внимание на том, что причиной вечной юности выступает чрезвычайно плотная рабочая нагрузка и систематические тренировки.

Кроме того, Бузова предпочитает игнорировать негативные отзывы касательно собственной персоны и стремится минимизировать стрессовые ситуации.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.