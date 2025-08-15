Молодость против возраста: Ольга Бузова и её секрет вечной юности

Менеджер Ольги Бузовой заявил, что звезда выглядит на 25 в свои 39

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский объяснил секрет молодости звезды.

Телезвезда и певица Ольга Бузова вскоре отпразднует своё сорокалетие. Тем не менее, сама артистка не готова признать столь зрелый возраст и убеждена, что выглядит гораздо моложе своих лет.

Специалист по связям с общественностью, управляющего делами знаменитости, высказался относительно самочувствия поп-дивы перед важным торжеством. Он сообщил, что самочувствие Бузовой отличное, а она полна сил на пути к новым вершинам.

"Всё отлично, Ольга не выглядит на 40 лет, и мы все это знаем. Ей всего 25, как она и подметила", — цитирует слова Богославского Общественная Служба Новостей.

Богославский также акцентировал внимание на том, что причиной вечной юности выступает чрезвычайно плотная рабочая нагрузка и систематические тренировки.

Кроме того, Бузова предпочитает игнорировать негативные отзывы касательно собственной персоны и стремится минимизировать стрессовые ситуации.

