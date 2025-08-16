Балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о своей встрече с принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II. Это случилось в 1999 году. В своём блоге знаменитость отметила, что такие моменты остаются в памяти на всю жизнь.
Волочкова опубликовала старую фотографию, на которой она изображена в костюме феи Карабос рядом с герцогом Йоркским. Это событие произошло в Royal Albert Hall в Лондоне после спектакля "Спящая красавица".
Танцовщица подчеркнула, что её выступления в Англии имели большой успех, и вспомнила, насколько был впечатлён её танцами принц.
"На спектакль пришёл принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах полный восторг. И он его мне выразил", — рассказала Волочкова.
Также она отметила, что на её выступлениях присутствовали представители английской аристократии. После завершения контракта её забрал Юрий Григорович, и они вместе вернулись Россию. Эти воспоминания остаются для Анастасии Волочковой особенно дорогими.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!