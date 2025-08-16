Танец, покоривший сердце принца: Волочкова раскрыла детали встречи с сыном Елизаветы II

Волочкова вспомнила, как принц Эндрю был восхищён её выступлением в Лондоне

Балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о своей встрече с принцем Эндрю, сыном королевы Елизаветы II. Это случилось в 1999 году. В своём блоге знаменитость отметила, что такие моменты остаются в памяти на всю жизнь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пуанты

Волочкова опубликовала старую фотографию, на которой она изображена в костюме феи Карабос рядом с герцогом Йоркским. Это событие произошло в Royal Albert Hall в Лондоне после спектакля "Спящая красавица".

Танцовщица подчеркнула, что её выступления в Англии имели большой успех, и вспомнила, насколько был впечатлён её танцами принц.

"На спектакль пришёл принц Эндрю, сын королевы Елизаветы. В его глазах полный восторг. И он его мне выразил", — рассказала Волочкова.

Также она отметила, что на её выступлениях присутствовали представители английской аристократии. После завершения контракта её забрал Юрий Григорович, и они вместе вернулись Россию. Эти воспоминания остаются для Анастасии Волочковой особенно дорогими.

