Сваха Сябитова в шоке от идеи штрафов за измену: вот что она предлагает взамен

Роза Сябитова раскритиковала идею ввести штрафы за измену
1:17
Шоу-бизнес

Роза Сябитова высказала своё мнение о предложении вводить штрафы для супругов за измену. Сваха уверена, что такая мера не решит проблемы и не поможет сохранить семьи.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

Сябитова считает, что корни разрушения семейных отношений лежат внутри самих пар, а измена лишь подчёркивает уже существующие трудности. Она провела параллель между семьёй и государством, отметив, что в обоих случаях внутренние проблемы могут привести к краху, а внешние факторы лишь усугубляют ситуацию.

Ведущая подчеркнула, что наказания не приносят положительных результатов и что супруги должны сами находить способы решения своих конфликтов.

"Вы же все умные, цивилизованные, психологически подкованные. Так разговаривайте", — сказала сваха в беседе с Life.ru.

Также Сябитова отметила, что вмешательство родителей в дела своих детей не всегда уместно, и лучше всего помогать, когда они сами просят совета. Говоря о неверности, она отметила, что женщины изменяют не реже мужчин, но уверена, что хороший муж не станет изменять своей жене.

"Мужики — как куры, отошёл на 10 метров — ничей", — размышляет Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
