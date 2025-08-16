Сваха Сябитова в шоке от идеи штрафов за измену: вот что она предлагает взамен

Роза Сябитова раскритиковала идею ввести штрафы за измену

Роза Сябитова высказала своё мнение о предложении вводить штрафы для супругов за измену. Сваха уверена, что такая мера не решит проблемы и не поможет сохранить семьи.

Сябитова считает, что корни разрушения семейных отношений лежат внутри самих пар, а измена лишь подчёркивает уже существующие трудности. Она провела параллель между семьёй и государством, отметив, что в обоих случаях внутренние проблемы могут привести к краху, а внешние факторы лишь усугубляют ситуацию.

Ведущая подчеркнула, что наказания не приносят положительных результатов и что супруги должны сами находить способы решения своих конфликтов.

"Вы же все умные, цивилизованные, психологически подкованные. Так разговаривайте", — сказала сваха в беседе с Life.ru.

Также Сябитова отметила, что вмешательство родителей в дела своих детей не всегда уместно, и лучше всего помогать, когда они сами просят совета. Говоря о неверности, она отметила, что женщины изменяют не реже мужчин, но уверена, что хороший муж не станет изменять своей жене.

"Мужики — как куры, отошёл на 10 метров — ничей", — размышляет Сябитова.

