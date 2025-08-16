Не верьте своим глазам: Лариса Гузеева раскрыла главный обман программы Давай поженимся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лариса Гузеева заявила, что в жизни она ведёт себя не так, как в Давай поженимся
Лариса Гузеева, известная как ведущая популярного шоу "Давай поженимся", поделилась своими мыслями о том, как её экранный образ отличается от реальной жизни. Она отметила, что персонаж, которого она играет на телевидении, не отражает её истинную сущность.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

"В рамках этой программы я — не Лариса Гузеева. Это не я. Я так не одеваюсь, я так не крашусь, я так не выгляжу. А главное, я так не разговариваю. У меня даже интонации такой нет. Перед камерой я играю роль, из меня что-то исторгается в зависимости от того, с кем я беседую, и плохо знающие меня люди считают, что я всё время такая", — приводит слова Гузеевой "Собака.ру".

Она подчеркнула, что многие зрители могут ошибочно воспринимать её как человека с жёстким характером, хотя на самом деле это не так. Телеведущая также объяснила, что некоторые резкие высказывания в адрес участников шоу исходят не из злобы, а из её внутренней уязвимости.

"То, что люди считывают как мою жёсткость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости", — добавила Гузеева.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

