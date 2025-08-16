Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 500 работников покинули шахту Спиридоновская в Кузбассе
Лариса Гузеева заявила, что в жизни она ведёт себя не так, как в Давай поженимся
Листья кукурузы применяют как укрывной материал для растений
Кунжутное и тыквенное масло улучшают вкус и усиливают пользу овощного салата
Спринт, фартлек, холмы и HIIT: 4 тренировки на беговой дорожке для сжигания жира
Гарвардское исследование назвало опасный для возникновения диабета способ приготовления картофеля
Эксперты советуют мыть автомобиль не реже раза в неделю
Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из растительных источников
Монофосфат калия в августе помогает вырастить крупные кочаны капусты

Масло, крики и испорченный отпуск: Анна Семенович столкнулась с худшим сервисом на Майорке

Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане
0:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович столкнулась с неожиданными трудностями во время своего отпуска в Европе. Вместе с компанией подруг певица отправилась на Майорку, где, по её словам, уровень обслуживания значительно уступает российскому сервису.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

В своём аккаунте в социальных сетях артистка поделилась впечатлениями, отметив медлительность персонала и общее разочарование от оказания услуг. Она рассказала о неприятном инциденте, произошедшем в одном из местных ресторанов.

"Мы приходим в пафосный ресторан, все такие красивые. Садимся, и вдруг на Нину официант выливает масло из тарелки. Мы говорим официанту: "Вы могли бы быть чуть аккуратнее, вы вылили на нас масло". Он начинает истерить, орать. Говорит, это была вода. Подкидывает салфетки. Вот такой вот сервис", — заявила Семенович.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Яблочный уксус помогает бороться с сединой летом — естественный метод
Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную
Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане
Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу
Гороховый суп получится гуще и ароматнее при добавлении масла и сахара
Исследование: stop/start экономит топливо, но сокращает срок службы мотора
Учёные нашли крупнейшую стратиграфическую инверсию в Северном море
Цедра грейпфрута снижает сахар и холестерин — благодаря флавоноиду нарингину
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.