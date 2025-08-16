Масло, крики и испорченный отпуск: Анна Семенович столкнулась с худшим сервисом на Майорке

Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане

Анна Семенович столкнулась с неожиданными трудностями во время своего отпуска в Европе. Вместе с компанией подруг певица отправилась на Майорку, где, по её словам, уровень обслуживания значительно уступает российскому сервису.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

В своём аккаунте в социальных сетях артистка поделилась впечатлениями, отметив медлительность персонала и общее разочарование от оказания услуг. Она рассказала о неприятном инциденте, произошедшем в одном из местных ресторанов.

"Мы приходим в пафосный ресторан, все такие красивые. Садимся, и вдруг на Нину официант выливает масло из тарелки. Мы говорим официанту: "Вы могли бы быть чуть аккуратнее, вы вылили на нас масло". Он начинает истерить, орать. Говорит, это была вода. Подкидывает салфетки. Вот такой вот сервис", — заявила Семенович.

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



