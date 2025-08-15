Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров
Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London
Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах

Иноагент Макаревич* терпит фиаско в Грузии: билеты на концерт почти не покупают – что стало причиной

Концерт Макаревича* в Грузии под угрозой срыва из-за слабого спроса на билеты
0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Макаревич* не может обеспечить продажи билетов на творческий вечер в Тбилиси 22 августа.

Андрей Макаревич
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андрей Макаревич

По данным "Страстей", за неделю до события раскуплены лишь билеты первой категории стоимостью 150 лари (~4500 руб.). Билеты за 170, 200 и 250 лари спросом почти не пользуются.

Аналогичная ситуация в Батуми: концерт 24 августа в небольшом ресторане также не вызвал ажиотажа — продана лишь часть самых доступных мест.

На мероприятиях музыкант планирует презентовать собственное вино израильского производства.

Ранее Макаревич* активно гастролировал за рубежом после отъезда из России, но текущий интерес публики оказался крайне низким. Причины слабых продаж не уточняются.

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров
Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London
Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах
Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл три жизненных совета отца-долгожителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.