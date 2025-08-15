Иноагент Макаревич* терпит фиаско в Грузии: билеты на концерт почти не покупают – что стало причиной

Концерт Макаревича* в Грузии под угрозой срыва из-за слабого спроса на билеты

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Андрей Макаревич* не может обеспечить продажи билетов на творческий вечер в Тбилиси 22 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

По данным "Страстей", за неделю до события раскуплены лишь билеты первой категории стоимостью 150 лари (~4500 руб.). Билеты за 170, 200 и 250 лари спросом почти не пользуются.

Аналогичная ситуация в Батуми: концерт 24 августа в небольшом ресторане также не вызвал ажиотажа — продана лишь часть самых доступных мест.

На мероприятиях музыкант планирует презентовать собственное вино израильского производства.

Ранее Макаревич* активно гастролировал за рубежом после отъезда из России, но текущий интерес публики оказался крайне низким. Причины слабых продаж не уточняются.

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.