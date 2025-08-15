Иноагент Макаревич* терпит фиаско в Грузии: билеты на концерт почти не покупают – что стало причиной

Андрей Макаревич* не может обеспечить продажи билетов на творческий вечер в Тбилиси 22 августа.
По данным "Страстей", за неделю до события раскуплены лишь билеты первой категории стоимостью 150 лари (~4500 руб.). Билеты за 170, 200 и 250 лари спросом почти не пользуются.
Аналогичная ситуация в Батуми: концерт 24 августа в небольшом ресторане также не вызвал ажиотажа — продана лишь часть самых доступных мест.
На мероприятиях музыкант планирует презентовать собственное вино израильского производства.
Ранее Макаревич* активно гастролировал за рубежом после отъезда из России, но текущий интерес публики оказался крайне низким. Причины слабых продаж не уточняются.
* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом
