Мы разгромили ванную Тейлор: Кравиц раскрыла детали инцидента в доме Свифт

Зои Кравиц разрушила ванную Тейлор Свифт в поисках сбежавшей змеи

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская актриса Зои Кравиц в шоу Сета Майерса раскрыла эксцентричный инцидент в доме Тейлор Свифт.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе зимой 2025 года Кравиц и её мать Лиза Боне гостили у певицы две недели. Боне привезла домашнего питона Орфея, который позже сбежал в ванной комнате на втором этаже.

Когда змея пролезла в отверстие в стене, Кравиц и Боне в панике разобрали банкетку, откололи плитку и повредили стены ломом, предоставленным управляющим.

"Мы полностью разрушили ванную Тейлор", — констатировала актриса.

Она немедленно организовала и оплатила ремонт, попросив сохранить инцидент в тайне до завершения работ.

Свифт узнала о происшествии до объяснений: "Она спросила: "Это о том, что вы чуть не потеряли змею и разнесли мою ванную?"" — рассказала Кравиц. Певица отреагировала с юмором, несмотря на масштаб разрушений.

Уточнения

Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.





Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.