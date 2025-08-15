Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники Виктора Цоя вспоминают легенду музыки спустя 35 лет со дня смерти певца
Собака грызет обувь: кинологи назвали замену игрушкой главным методом борьбы
Эксперт по фэншуй назвала правила обустройства салона автомобиля
Эксперты советуют не открывать крышку при варке гречки для сохранения текстуры
Эндокринолог Атаманова: храп может быть симптомом смертельно опасного апноэ сна
Персональный тренер Стефани Мансур: порядок силовых и кардио влияет на результат
Скумбрия и салака богаты омега-3 жирными кислотами и стоят дешевле лосося
Эксперты: популярные направления в Италии — Рим, Флоренция, Венеция, Милан и побережье Амальфи
Дочь Михаила Ефремова выбрала факультет драмы и танца в американском вузе: детали

Мы разгромили ванную Тейлор: Кравиц раскрыла детали инцидента в доме Свифт

Зои Кравиц разрушила ванную Тейлор Свифт в поисках сбежавшей змеи
1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская актриса Зои Кравиц в шоу Сета Майерса раскрыла эксцентричный инцидент в доме Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

Во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе зимой 2025 года Кравиц и её мать Лиза Боне гостили у певицы две недели. Боне привезла домашнего питона Орфея, который позже сбежал в ванной комнате на втором этаже.

Когда змея пролезла в отверстие в стене, Кравиц и Боне в панике разобрали банкетку, откололи плитку и повредили стены ломом, предоставленным управляющим.

"Мы полностью разрушили ванную Тейлор", — констатировала актриса.

Она немедленно организовала и оплатила ремонт, попросив сохранить инцидент в тайне до завершения работ.

Свифт узнала о происшествии до объяснений: "Она спросила: "Это о том, что вы чуть не потеряли змею и разнесли мою ванную?"" — рассказала Кравиц. Певица отреагировала с юмором, несмотря на масштаб разрушений. 

Уточнения

Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
 

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Зои Кравиц разрушила ванную Тейлор Свифт в поисках сбежавшей змеи
Рынок вертикальных ферм в России достиг 200 млн рублей в 2024 году — отраслевая экспертиза
Азалия сбрасывает листья и цветы при температуре выше 20 градусов
Фитнес-эксперт поделился своими любимыми упражнениями для развития и поддержания силы
Фелинологи: бесшёрстные и короткошёрстные кошки требуют больше тепла
Эксперты назвали косметические средства, которые теряют свойства при длительном хранении
Дана Борисова заявила, что её дочь Полина сделает пластику груди
Работа после 65 лет улучшает эмоциональное и финансовое состояние — данные ОЭСР
Драники с фаршем получаются мягкими внутри благодаря сметане и луку в тесте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.