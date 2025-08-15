Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Добровинский о выходе Пугачевой из гражданства: нелегкий путь и главные препятствия

Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский детализировал процедуру отказа Аллы Пугачёвой от российского гражданства.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По его словам, процесс рассмотрения заявления занимает от года до полутора лет, поскольку окончательное решение принимает Госдума РФ.

Добровинский подчеркнул, что ключевым условием является отсутствие у заявителя налоговых задолженностей и иных обязательств перед государством.

"Это нелегко", — цитирует юриста Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что Пугачёва подала документы в посольство РФ в Израиле в закрытом режиме.

Причиной решения называют опасения певицы относительно возможного уголовного преследования в России. Напомним, после отъезда в 2022 году Пугачёва получила израильское гражданство, а позже переехала на Кипр с семьёй. 

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
