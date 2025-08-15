Добровинский о выходе Пугачевой из гражданства: нелегкий путь и главные препятствия

Адвокат Александр Добровинский детализировал процедуру отказа Аллы Пугачёвой от российского гражданства.
По его словам, процесс рассмотрения заявления занимает от года до полутора лет, поскольку окончательное решение принимает Госдума РФ.
Добровинский подчеркнул, что ключевым условием является отсутствие у заявителя налоговых задолженностей и иных обязательств перед государством.
"Это нелегко", — цитирует юриста Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что Пугачёва подала документы в посольство РФ в Израиле в закрытом режиме.
Причиной решения называют опасения певицы относительно возможного уголовного преследования в России. Напомним, после отъезда в 2022 году Пугачёва получила израильское гражданство, а позже переехала на Кипр с семьёй.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».
