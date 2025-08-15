Кожаное мини и музей: Галкин* поделился архивными фото с Аллой Пугачёвой

Максим Галкин* обратился к подписчикам через социальную сеть Instagram**, опубликовав архивные фотографии с Аллой Пугачёвой.

В посте шоумен показал два кадра: Примадонну в кожаном мини-платье (снимок 2021 года или ранее) и их совместное фото в музее.

Галкин задал вопрос аудитории: "Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?". Публикация вызвала волну ностальгических комментариев от русскоязычных пользователей.

Напомним, пара покинула Россию с детьми после начала СВО, получив израильское и кипрское гражданство.

Сейчас Галкин и Пугачёва постоянно путешествуют, редко комментируя политическую ситуацию.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

