Кожаное мини и музей: Галкин* поделился архивными фото с Аллой Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин* обратился к подписчикам через социальную сеть Instagram**, опубликовав архивные фотографии с Аллой Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина* в Инстаграм** (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

В посте шоумен показал два кадра: Примадонну в кожаном мини-платье (снимок 2021 года или ранее) и их совместное фото в музее.

Галкин задал вопрос аудитории: "Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?". Публикация вызвала волну ностальгических комментариев от русскоязычных пользователей.

Напомним, пара покинула Россию с детьми после начала СВО, получив израильское и кипрское гражданство.

Сейчас Галкин и Пугачёва постоянно путешествуют, редко комментируя политическую ситуацию. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
 

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
