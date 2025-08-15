Кожаное мини и музей: Галкин* поделился архивными фото с Аллой Пугачёвой

Максим Галкин* обратился к подписчикам через социальную сеть Instagram**, опубликовав архивные фотографии с Аллой Пугачёвой.
В посте шоумен показал два кадра: Примадонну в кожаном мини-платье (снимок 2021 года или ранее) и их совместное фото в музее.
Галкин задал вопрос аудитории: "Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?". Публикация вызвала волну ностальгических комментариев от русскоязычных пользователей.
Напомним, пара покинула Россию с детьми после начала СВО, получив израильское и кипрское гражданство.
Сейчас Галкин и Пугачёва постоянно путешествуют, редко комментируя политическую ситуацию.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.