Извинения приняты? Ивлеева попалась на плагиате TikTok-ролика

Настя Ивлеева извинилась за плагиат видео в TikTok и предложила автору сотрудничество

Настя Ивлеева извинилась перед автором оригинального TikTok-ролика за плагиат его идеи.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

Как сообщает Super, молодой человек заметил, что видео ведущей, опубликованное спустя две недели после его поста, покадрово повторяет сюжет о "грусти из-за разрядившихся наушников".

После того как тиктокер выразил недоумение в новом видео, Ивлеева принесла извинения прямо в комментариях. Она также предложила ему сотрудничество в качестве сценариста или креативного специалиста для своих проектов.

Ранее блогерша рассказала об изменениях в жизни после "отмены" из-за "голой" вечеринки. Настя Ивлеева призналась, что перестала употреблять алкоголь, а книги стали её лучшими друзьями.

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



