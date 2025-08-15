Извинения приняты? Ивлеева попалась на плагиате TikTok-ролика

Настя Ивлеева извинилась перед автором оригинального TikTok-ролика за плагиат его идеи.
Как сообщает Super, молодой человек заметил, что видео ведущей, опубликованное спустя две недели после его поста, покадрово повторяет сюжет о "грусти из-за разрядившихся наушников".
После того как тиктокер выразил недоумение в новом видео, Ивлеева принесла извинения прямо в комментариях. Она также предложила ему сотрудничество в качестве сценариста или креативного специалиста для своих проектов.
Ранее блогерша рассказала об изменениях в жизни после "отмены" из-за "голой" вечеринки. Настя Ивлеева призналась, что перестала употреблять алкоголь, а книги стали её лучшими друзьями.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
