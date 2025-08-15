Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Личный взгляд на легенду: близкая подруга Виктора Цоя рассказала о неизвестных чертах музыканта

Джоанна Стингрей раскрыла настоящего Виктора Цоя: каким он был в жизни
0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Американская певица Джоанна Стингрей, близкий друг Виктора Цоя, опровергла стереотип о замкнутости лидера "Кино".

Виктор Цой
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Владимирович Мухин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктор Цой

По её словам, музыкант на сцене воплощал силу и стойкость, но в жизни оставался расслабленным, весёлым и открытым человеком.

Стингрей в интервью ТАСС подчеркнула, что поклонники ошибочно воспринимали Цоя как угрюмого интроверта. При создании документального фильма "Солнечные дни" (1996) она сознательно включала кадры, где он шутит и смеётся, чтобы показать его многогранность.

В 2022 году она также выпустила книгу-альбом "Виктор Цой. Последний герой".

Цой, автор хитов "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови", погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в возрасте 28 лет. 

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, 35-й километр трассы Р-126 Слока — Талси, Тукумский район, Латвийская ССР, СССР) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения.
 

