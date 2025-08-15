Виктор Цой уехал в вечность 35 лет назад: неизвестные факты о легенде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сегодня исполняется памятная дата — ровно 35 лет назад ушёл Виктор Цой. Его творчество продолжает звучать столь мощно, словно мы вернулись обратно в эпоху восьмидесятых годов прошлого века.

Ранее Юрий Лоза почтил память Михаила Евдокимова. 

Издание argumenti.ru, собрало самые трогательные и ранее неизвестные истории о музыканте, чьё имя сделалось символом целого поколения.

1. Карандаш уступит ножу: уникальная подпись в Челябинске

В конце лета 1988-го после выступления музыкант провёл ночь в местном общежитии студентов. Там он оставил весьма необычную надпись: мастерски выгравировал древнекорейскими символами своё имя прямо на деревянной мебели.

2. Ритм на школьной скамье: первые шаги творчества

До образования своей первой музыкальной команды "Палата №6", выпустившей экспериментальную пластинку "Слонолуние", подростком Цой пытался выразить музыкальные идеи простыми способами — стучал пальцами по крышке стола, вызывая раздражение преподавателей.

3. Последний приют спокойствия: таинственная связь с котельной

Уже будучи знаменитостью, Виктор часто возвращался именно туда, где начинался его путь — в котельную "Камчатку". Эти стены хранили тепло и душевность, дарили ощущение настоящей жизни.

4. Искусство резчика: удивительное увлечение

Во времена перерывов между гастролями и выступлениями он занимался резьбой миниатюрных деревянных статуэток, выполненных в традиционной корейской манере. Некоторые такие изделия бережно хранят друзья артиста.

5. Знаменитый эпизод фильма: режиссёрская находка рождается спонтанно

Запоминающийся кадр киноленты "Игла", где герой внезапно оживает после жестокого нападения, изначально отсутствовал в сценарии — актёры сами предложили идею дополнительной сцены на съёмочной площадке.

6. Открытая честность: искреннее признание в Волгограде

В беседе с изданием "Молодой ленинец" летом 1989 года Цой заявил: если музыкальное произведение создаётся не сердцем, оно становится обыкновенной эстрадой.

7. Последняя запись: случайность спасла историю

За три дня до трагической гибели были созданы финальные композиции будущего альбома. Их случайно перевезли вместе с багажом одного из музыкантов в Ленинград, благодаря чему ценнейшие материалы остались сохранены.

8. Замороженный миг времени: зловещий факт ДТП

Поразительно, но на панели автомобиля в момент трагедии проигрывалась кассета с собственными демо-записями самого Виктора Цоя.

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, 35-й километр трассы Р-126 Слока — Талси, Тукумский район, Латвийская ССР, СССР) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
