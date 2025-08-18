Как Татьяна Буланова сбросила лишние килограммы: один простой секрет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

56-летняя певица Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять хорошую фигуру.

Певица Татьяна Буланова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Булановой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова раскрыла секрет своей красивой фигуры. Звезда призналась, что приучила свой организм кушать лишь один раз в день. Она отметила, что со временем она привыкла к такому режиму питания и не испытывает дискомфорта.

Исполнительница хита "Один день" предположила, что её желудок уменьшился, поэтому исчезло чувство голода.

Знаменитость отлично выглядит и сейчас переживает настоящий ажиотаж вокруг своего творчества. Популярности звезде добавила её "энергосберегающая подтанцовка", которая породила тысячи мемов в социальных сетях.

Ранее Татьяна Буланова вывела из тени героев недели — звёзд своей подтанцовки.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994). 

