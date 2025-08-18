Как Татьяна Буланова сбросила лишние килограммы: один простой секрет

Татьяна Буланова рассказала, что ест один раз в день ради красивой фигуры

56-летняя певица Татьяна Буланова рассказала, как ей удаётся сохранять хорошую фигуру.

Певица Татьяна Буланова

Татьяна Буланова раскрыла секрет своей красивой фигуры. Звезда призналась, что приучила свой организм кушать лишь один раз в день. Она отметила, что со временем она привыкла к такому режиму питания и не испытывает дискомфорта.

Исполнительница хита "Один день" предположила, что её желудок уменьшился, поэтому исчезло чувство голода.

Знаменитость отлично выглядит и сейчас переживает настоящий ажиотаж вокруг своего творчества. Популярности звезде добавила её "энергосберегающая подтанцовка", которая породила тысячи мемов в социальных сетях.

Ранее Татьяна Буланова вывела из тени героев недели — звёзд своей подтанцовки.

