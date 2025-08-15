Большая грудь потеряла форму: Дана Борисова объяснила, почему её дочери Полине нужна пластика груди

Дана Борисова заявила, что её дочь Полина сделает пластику груди

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какие именно пластические операции будет делать её дочка Полина.

17-летняя наследница Даны Борисовой заявила, что готовится снова лечь под нож пластического хирурга. Девушка уже изменила форму своего носа, и теперь собирается заняться совершенствованием своего тела.

22 августа начнутся операции по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Подписчики телеведущей не одобряют таких манипуляций над телом юной девушки. Дана же спокойно относится к желанию дочери. Она отметила, что операции станут подарком Полине в честь её 18-летия.

Борисова полностью поддерживает дочь в вопросе корректировки груди, однако настороженно отнеслась к решению наследницы сделать липоскульптурирование.

"Полина настойчиво просила об операции. И мы считаем, что показания в плане груди у неё есть. Это такой интимный момент, но грудь у неё очень большая, слишком объёмная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится", — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".

Врачи, по словам Даны, собираются убрать немного жировых отложений из зоны талии девушки. Телеведущая не видит в этом необходимости, так как лишнего веса у Полины нет.

