Большая грудь потеряла форму: Дана Борисова объяснила, почему её дочери Полине нужна пластика груди

Дана Борисова заявила, что её дочь Полина сделает пластику груди
1:24
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какие именно пластические операции будет делать её дочка Полина.

Телеведущая Дана Борисова с дочкой
Фото: ВК-аккаунт Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова с дочкой

17-летняя наследница Даны Борисовой заявила, что готовится снова лечь под нож пластического хирурга. Девушка уже изменила форму своего носа, и теперь собирается заняться совершенствованием своего тела.

22 августа начнутся операции по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Подписчики телеведущей не одобряют таких манипуляций над телом юной девушки. Дана же спокойно относится к желанию дочери. Она отметила, что операции станут подарком Полине в честь её 18-летия.

Борисова полностью поддерживает дочь в вопросе корректировки груди, однако настороженно отнеслась к решению наследницы сделать липоскульптурирование.

"Полина настойчиво просила об операции. И мы считаем, что показания в плане груди у неё есть. Это такой интимный момент, но грудь у неё очень большая, слишком объёмная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится", — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".

Врачи, по словам Даны, собираются убрать немного жировых отложений из зоны талии девушки. Телеведущая не видит в этом необходимости, так как лишнего веса у Полины нет. 

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Автор Елена Былкина

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
