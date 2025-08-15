Большая грудь потеряла форму: Дана Борисова объяснила, почему её дочери Полине нужна пластика груди

Телеведущая Дана Борисова рассказала, какие именно пластические операции будет делать её дочка Полина.
17-летняя наследница Даны Борисовой заявила, что готовится снова лечь под нож пластического хирурга. Девушка уже изменила форму своего носа, и теперь собирается заняться совершенствованием своего тела.
22 августа начнутся операции по подтяжке груди и липоскульптурировании тела. Подписчики телеведущей не одобряют таких манипуляций над телом юной девушки. Дана же спокойно относится к желанию дочери. Она отметила, что операции станут подарком Полине в честь её 18-летия.
Борисова полностью поддерживает дочь в вопросе корректировки груди, однако настороженно отнеслась к решению наследницы сделать липоскульптурирование.
"Полина настойчиво просила об операции. И мы считаем, что показания в плане груди у неё есть. Это такой интимный момент, но грудь у неё очень большая, слишком объёмная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится", — цитирует слова звезды ТВ "СтарХит".
Врачи, по словам Даны, собираются убрать немного жировых отложений из зоны талии девушки. Телеведущая не видит в этом необходимости, так как лишнего веса у Полины нет.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
