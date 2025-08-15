Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра

Настя Ивлеева шокировала признанием: все московские друзья исчезли после голой вечеринки

Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
1:01
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева призналась, что у неё оборвались связи со всеми московскими друзьями после того, как её "отменили".

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева после долгого молчания снова начинает отвечать на вопросы подписчиков. Она объяснила, что не готова давать большое интервью, однако выдаёт о себе информацию небольшими порциями.

Подписчики поинтересовались у звезды, поддерживает ли она общение с кем-либо из друзей из Москвы.

Проживающая в деревне Настя заверила, что эта тема больше не доставляет ей боли, поэтому она готова ответить.

"Если говорить про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава Богу, всё таки и должно быть", — выразила своё мнение блогер.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что избавилась от большей части своего гардероба, набрала вес и пытается отращивать волосы, которые отпали. Она вспомнила недобрым словом Филиппа Киркорова, занимаясь уборкой навоза.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Авто
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.