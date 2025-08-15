Настя Ивлеева шокировала признанием: все московские друзья исчезли после голой вечеринки

Блогер Настя Ивлеева призналась, что у неё оборвались связи со всеми московскими друзьями после того, как её "отменили".
Настя Ивлеева после долгого молчания снова начинает отвечать на вопросы подписчиков. Она объяснила, что не готова давать большое интервью, однако выдаёт о себе информацию небольшими порциями.
Подписчики поинтересовались у звезды, поддерживает ли она общение с кем-либо из друзей из Москвы.
Проживающая в деревне Настя заверила, что эта тема больше не доставляет ей боли, поэтому она готова ответить.
"Если говорить про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава Богу, всё таки и должно быть", — выразила своё мнение блогер.
Ранее Настя Ивлеева рассказала, что избавилась от большей части своего гардероба, набрала вес и пытается отращивать волосы, которые отпали. Она вспомнила недобрым словом Филиппа Киркорова, занимаясь уборкой навоза.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
