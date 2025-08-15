Это ошибка монтажа? Дубцова ответила на неожиданные обвинения Крутого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дубцова ответила Крутому после его резких слов в интервью: надеюсь, это недоразумение
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Дубцова ответила на резкие слова Игоря Крутого, прозвучавшие в свежем интервью композитора Лауре Джугелии.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

Крутой заявил: "Она наплевала на меня — да пошла дальше", что вызвало недоумение певицы.

В своём комментарии Дубцова напомнила о событиях 2000-х, когда из-за конфликта Крутого с телеканалом артисты его лейбла лишились эфиров.

"Я осталась, выполнив контракт полностью, хотя концертов стало меньше. Игорь Яковлевич не раз говорил, что не забудет этого", — подчеркнула она.

Причину охлаждения отношений певица не понимает: "Три года назад я перестала участвовать в его проектах без объяснений. Надеюсь, это ошибка монтажа".

Дубцова опровергла обвинения в неблагодарности, напомнив о годах лояльности. Конфликт остаётся неразрешенным: ни одна из сторон не назвала конкретных претензий.

Ранее в этом же интервью Крутой критически высказался о Максиме Фадееве.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

И́горь Я́ковлевич Круто́й (укр. Ігор Якович Крутий; род. 29 июля 1954, Гайворон, Кировоградская область) — советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
