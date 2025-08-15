Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделка по Зангезурскому коридору угрожает ЕАЭС и Ирану
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров
Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London

Егор Крид обвинён в лицемерии: как он ответил на упреки и что скрывает

Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах
1:01
Шоу-бизнес

Певец Егор Крид эмоционально отреагировал на обвинения в лицемерии.

Певец Егор Крид
Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен is licensed under public doman
Певец Егор Крид

Егор Крид признался, что потянулся к религии. Он опубликовал кадры из храма, где он зажигает свечу.

"Хочешь изменить мир? Начни с себя. Осуждать других — проще, чем заглянуть в собственное зеркало", — написал под фото артист.

Не все поверили в искренность Крида, обвинив его в лицемерии. Ему поставили в вину то, что после сбора пожертвований на помощь пострадавшим в Крокусе он отправился "крутить слоты".

Данные нападки очень оскорбили певца, который напомнил о том, сколько добрых дел успел сделать.

"На том стриме собрал 250 тысяч рублей донатов и плюсом отправил 7 млн рублей своих денег на благотворительность и семьям пострадавших в тот ужасный день", — ответил Егор.

Крид объяснил, что помогает пострадавшим жителям Белгорода, детским домам и нуждающимся семьям.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину
Зоопсихологи: собаку нельзя оставлять одну в квартире дольше 4–6 часов
Генетики раскрыли африканское происхождение жителей средневековой Британии
Принц Гарри никогда не ест лобстеров: откровение Меган Маркл на кулинарном шоу
Картофель помогает снизить пересол в супе без потери вкуса — мнение кулинаров
Автомобили могут включать ближний свет вместе с дворниками
На Южном Урале назвали стоимость маслят, груздей, лисичек и белых грибов
Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London
Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах
Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл три жизненных совета отца-долгожителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.