Егор Крид обвинён в лицемерии: как он ответил на упреки и что скрывает

Певец Егор Крид эмоционально отреагировал на обвинения в лицемерии.
Егор Крид признался, что потянулся к религии. Он опубликовал кадры из храма, где он зажигает свечу.
"Хочешь изменить мир? Начни с себя. Осуждать других — проще, чем заглянуть в собственное зеркало", — написал под фото артист.
Не все поверили в искренность Крида, обвинив его в лицемерии. Ему поставили в вину то, что после сбора пожертвований на помощь пострадавшим в Крокусе он отправился "крутить слоты".
Данные нападки очень оскорбили певца, который напомнил о том, сколько добрых дел успел сделать.
"На том стриме собрал 250 тысяч рублей донатов и плюсом отправил 7 млн рублей своих денег на благотворительность и семьям пострадавших в тот ужасный день", — ответил Егор.
Крид объяснил, что помогает пострадавшим жителям Белгорода, детским домам и нуждающимся семьям.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
