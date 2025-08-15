Егор Крид обвинён в лицемерии: как он ответил на упреки и что скрывает

Уверовавший в Бога Егор Крид рассказал о своих добрых делах

Певец Егор Крид эмоционально отреагировал на обвинения в лицемерии.

Егор Крид признался, что потянулся к религии. Он опубликовал кадры из храма, где он зажигает свечу.

"Хочешь изменить мир? Начни с себя. Осуждать других — проще, чем заглянуть в собственное зеркало", — написал под фото артист.

Не все поверили в искренность Крида, обвинив его в лицемерии. Ему поставили в вину то, что после сбора пожертвований на помощь пострадавшим в Крокусе он отправился "крутить слоты".

Данные нападки очень оскорбили певца, который напомнил о том, сколько добрых дел успел сделать.

"На том стриме собрал 250 тысяч рублей донатов и плюсом отправил 7 млн рублей своих денег на благотворительность и семьям пострадавших в тот ужасный день", — ответил Егор.

Крид объяснил, что помогает пострадавшим жителям Белгорода, детским домам и нуждающимся семьям.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



