Илья Варламов* отреагировал на приговор в виде 8 лет тюрьмы: а для вас я никто, как и вы для меня

Приговорённый к 8 годам колонии Илья Варламов* с горя пообнимался с берёзками
1:20
Шоу-бизнес

Блогер Илья Варламов*, которому вынесли суровый приговор, высказался по поводу своего наказания.

Блогер Илья Варламов
Фото: Инстаграм Илья Варламова by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Илья Варламов

Илья Варламов* прокомментировал решение Мещанского суда Москвы, который приговорил его к 8 годам колонии и штрафу в размере 99 миллионов рублей за распространение фейков про российскую армию.

Свой пост он сопроводил песней группы "Бутырка": "А для вас я никто, как и вы для меня, я плюю на закон, вы меня в лагеря".

"Я стал матёрым уголовником. Российский суд приговорил меня к 8 годам в колонии! Еще мне назначали штраф в 99,5 миллиона рублей! Не очень понятно, почему не 100 миллионов сразу?" — написал блогер в социальных сетях.

Он заявил, что такие пустяки не могут испортить ему настроение

"Чтобы быть к судье и прокурору поближе, я решил пойти лес обнимать березки. Так сказать, чтобы не терять связь с родиной, раз она меня не забывает", — выразил свою позицию звезда Интернета.

Блогер отметил, что в его планы не входит сидеть в русской тюрьме.
Варламов заверил, что смотрит в будущее с оптимизмом.

"признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Илья́ Алекса́ндрович Варла́мов (род. 7 января 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
