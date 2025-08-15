Лёва — это клёво: Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили день рождения сына Льва

Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха снова праздник. Звёздная семья отметила четырёхлетие сына Льва.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой by неизвестен is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Август для семьи Ильи Авербуха и Лиза Арзамасовой — насыщенный месяц. 8 августа отпраздновали первый день рождения дочки Лии, а 14 августа уже чествовали своего первенца — сына Льва.

"Будь здоров и счастлив, взрослый, умный малыш. Наше огромное счастье, наша гордость! У тебя так здорово получается радовать родителей и всю семью!" — написала Лиза под кадрами.

Актриса призвала мальчика заниматься только тем, что ему приносит радость. Мальчик занимается гимнастикой и учится играть на синтезаторе под руководством молодого педагога.

Очаровательный малыш задул свечи и с большим аппетитом скушал цифру четыре с праздничного торта. Актриса подписывает фото с наследником фразой — "Лёва — это клёво".

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.