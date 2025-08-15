Фото семьи Петросяна всколыхнула интернет: вот что привлекло внимание подписчиков!

Евгений Петросян показал свой отдых с женой, сыном и дочкой в Турции

Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой и детьми наслаждаются отпуском в райском уголке природы.

Фото: Инстаграм Евгения Петросяна by неизвестен is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян с семьёй

Евгений Петросян опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён у бассейна в обнимку с сыном Ваганом и дочкой Матильдой.

"Отпуск", — кратко подписал кадры юморист.

Татьяна Брухунова щедро делится с подписчиками курортным контентом. Она опубликовала фото в купальнике на морском побережье.

"Ну, кто ещё меня так сфотографирует?! Только он, лучший из мужчин — муж", — написала Татьяна под снимком.

Ранее супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила подписчиков о помощи, так как её заблокировали после фото с отдыха.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



