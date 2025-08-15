Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настя Ивлеева извинилась за плагиат видео в TikTok и предложила автору сотрудничество
Мульчирование почвы скошенной травой: пошаговая инструкция
Эффективный способ чистки унитаза фольгой без повреждения поверхности
Microsoft назвала, как искусственный интеллект меняет профессию турагента
Кабанов: Россия останется под угрозой даже после встречи Путина и Трампа
Почтовые голуби используют звёзды и магнитное поле для навигации — орнитологи
Фитнес-эксперты рекомендуют начинать силовые с 1–2 занятий в неделю для безопасного прогресса
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Травма отвержения из детства влияет на любовь и отношения: советы психолога Самбурского

Три песни Гуфа под запретом: Роскомнадзора увидел крамолу в творчестве рэпера

Роскомнадзор заблокировал несколько песен Гуфа из сборника Город дорог
0:53
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что три песни рэпера Гуфа (Алексея Долматова) попали под запрет.

Рэпер Гуф
Фото: ВК-аккаунт рэпера Гуфа by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Гуф

Роскомнадзор заблокировал треки рэпера Гуфа, входящие в музыкальный сборник 2007 года "Город дорог". В чёрный список попали три песни — "Кто как играет", "Три нити" и "Новости".

"На данный момент уже три песни внесены в реестр запрёщенных сайтов в связи с пропагандой запрещённых веществ", — сообщила Мизулина, отметив, что именно Лига безопасного интернета стала инициатором обращения в МВД.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска, который намеревается купить права на альбом "Город дорог" с целью уничтожения музыкального сборника.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Кабанов: Россия останется под угрозой даже после встречи Путина и Трампа
Почтовые голуби используют звёзды и магнитное поле для навигации — орнитологи
Фитнес-эксперты рекомендуют начинать силовые с 1–2 занятий в неделю для безопасного прогресса
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Роскомнадзор заблокировал несколько песен Гуфа из сборника Город дорог
Травма отвержения из детства влияет на любовь и отношения: советы психолога Самбурского
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух
ЮГК сменит владельца: государство продаёт крупный пакет акций
Методы ухода за базиликом для продления сезона сбора урожая
Жена Natan разъяснила позицию об изменах после скандальных признаний артиста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.