Три песни Гуфа под запретом: Роскомнадзора увидел крамолу в творчестве рэпера

Роскомнадзор заблокировал несколько песен Гуфа из сборника Город дорог

Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что три песни рэпера Гуфа (Алексея Долматова) попали под запрет.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Гуфа by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Гуф

Роскомнадзор заблокировал треки рэпера Гуфа, входящие в музыкальный сборник 2007 года "Город дорог". В чёрный список попали три песни — "Кто как играет", "Три нити" и "Новости".

"На данный момент уже три песни внесены в реестр запрёщенных сайтов в связи с пропагандой запрещённых веществ", — сообщила Мизулина, отметив, что именно Лига безопасного интернета стала инициатором обращения в МВД.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф отказался записать совместный трек с миллиардером из Челябинска, который намеревается купить права на альбом "Город дорог" с целью уничтожения музыкального сборника.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



