Скандал в семье Волочковых? Прима Большого театра о свадьбе дочери и её решении сменить фамилию

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала недавнее замужество дочери Ариадны и её решение сменить фамилию.

Анастасия Волочкова
Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

В интервью "Газете.Ru" артистка отметила, что уважает личный выбор дочери.

"Это их дело, что они никого не пригласили и не хотят афишировать событие. Просто тихонечко расписались — и все, официально зарегистрировали свои отношения. Что касается смены фамилии: тоже её право. Но она всё равно останется дочерью Волочковой", — заявила Волочкова.

Бывшая прима Большого театра добавила, что Ариадна регулярно приезжает к ней вместе с мужем.

Ранее Волочкова также высказалась о законопроекте депутатов Госдумы, который предполагает запрет мата в интернете, раскритиковав идею.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
