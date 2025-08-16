Ариадна Волочкова официально вышла замуж: почему мать не присутствовала на второй церемонии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась новостями о свадьбе своей дочери Ариадны. 13 августа в Москве состоялась официальная роспись девушки с её избранником. Хотя ранее в Санкт-Петербурге прошло пышное торжество, Ариадна изначально планировала зарегистрировать брак именно в столице, чтобы отпраздновать это событие в кругу близких, включая своего отца и его новую супругу Елену Николаеву.

Обручальные кольца и розы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обручальные кольца и розы

Елена Николаева подтвердила, что свадьба прошла успешно, однако на мероприятии не присутствовала сама Анастасия. Балерина отметила, что на празднике были только самые близкие друзья семьи, и назвала его скорее дружескими посиделками, чем полноценной свадьбой.

"Никакой второй свадьбы в Москве не было. Они собрались с родными: папой, его женой, бабушками, братьями. Там большая семья, они просто посидели, но дочь меня сразу предупреждала, что свадьба — это в Санкт-Петербурге, а дома посиделки", — приводит слова Анастасии Волочковой Woman.ru.

Она добавила, что обязательно бы присутствовала на празднике, если бы он был грандиозным и шикарным.

"Если была бы толпа, то в первую очередь пригласили бы меня. Во-вторых, было бы много фотографий, а мы не видим ни одного фото. Только те, которые были сделаны во дворце Мясникова, со свадьбы, которую устроила я", — заявила балерина.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
