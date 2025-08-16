Дело Оксимирона* сдвинулось с мёртвой точки: вот что предвещает новый поворот в скандальной истории

Расследование по делу Оксиморона* может быть ускорено из-за жалобы в прокуратуру

В истории, связанной с известным исполнителем Оксимороном* (признан иноагентом в РФ), произошёл новый поворот. Стало известно, что в надзорные органы поступила жалоба, касающаяся затянувшегося хода расследования. Это может послужить основанием для ускорения процесса.

Как сообщается, разбирательство по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней было перенаправлено в Уфу. Именно там проходило выступление, во время которого, по утверждению потерпевшей, произошёл инцидент. Девушка заявляет, что имела общение с артистом в социальных сетях, а затем подверглась насилию на одном из его концертов.

Допрос жертвы рэпера проводился удалённо, поскольку она проживает за границей, в Соединённых Штатах. Сам музыкант пока воздерживается от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Адвокат Константин Ерохин, представляющий интересы потерпевшей, выразил обеспокоенность поведением поклонников артиста. После того как информация стала достоянием общественности, пострадавшая девушка подверглась травле в интернете, что заставило её уйти из публичного пространства.

"Очень некрасиво ведут себя поклонники Оксимирона*, которые травят жертву и пишут всякие гадости в соцсетях. Мы вышли из публичного поля и не хотим больше комментировать ситуацию", — приводит слова юриста Super.ru.

