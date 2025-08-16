Дело Оксимирона* сдвинулось с мёртвой точки: вот что предвещает новый поворот в скандальной истории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В истории, связанной с известным исполнителем Оксимороном* (признан иноагентом в РФ), произошёл новый поворот. Стало известно, что в надзорные органы поступила жалоба, касающаяся затянувшегося хода расследования. Это может послужить основанием для ускорения процесса.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Как сообщается, разбирательство по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней было перенаправлено в Уфу. Именно там проходило выступление, во время которого, по утверждению потерпевшей, произошёл инцидент. Девушка заявляет, что имела общение с артистом в социальных сетях, а затем подверглась насилию на одном из его концертов.

Допрос жертвы рэпера проводился удалённо, поскольку она проживает за границей, в Соединённых Штатах. Сам музыкант пока воздерживается от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Адвокат Константин Ерохин, представляющий интересы потерпевшей, выразил обеспокоенность поведением поклонников артиста. После того как информация стала достоянием общественности, пострадавшая девушка подверглась травле в интернете, что заставило её уйти из публичного пространства.

"Очень некрасиво ведут себя поклонники Оксимирона*, которые травят жертву и пишут всякие гадости в соцсетях. Мы вышли из публичного поля и не хотим больше комментировать ситуацию", — приводит слова юриста Super.ru.

Уточнения

Oxxxymiron (Оксимиро́н; настоящее имя — Миро́н Я́нович Фёдоров; род. 31 января 1985, Ленинград, СССР) — российский рэпер, поэт-песенник и гражданский активист.

Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
