Даже модельная внешность не спасает: раскрыта главная ошибка Полины Дибровой в выборе одежды

Шоу-бизнес

Полина Диброва в последнее время стала объектом обсуждения в СМИ, и не в самом положительном свете. После того как она изменила своему мужу, общественное мнение разделилось: одни осуждают её за предательство, другие же выступают в её защиту. Кроме того, в Сети стали обсуждать не только ситуацию Полины с Дмитрием Дибровым, но и её стиль одежды.

Женщина в пальто с цветами
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто с цветами

В интервью с порталом "Страсти" профессор моды Надежда Коробцева поделилась своим мнением о модных предпочтениях Дибровой. По её словам, у Полины есть множество нарядов, которые она охотно демонстрирует своим подписчикам в социальных сетях, однако профессор считает, что с учётом яркой внешности Полины ей стоит выбирать более утончённые и эффектные образы.

"В её образах практически всегда присутствует определённая простота, некоторая, я бы сказала, домашность. Полина, обладающая модельной внешностью, могла бы позволить себе более креативные и авангардные модели", — поясняет Коробцева.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
