Даже модельная внешность не спасает: раскрыта главная ошибка Полины Дибровой в выборе одежды

Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности

Шоу-бизнес

Полина Диброва в последнее время стала объектом обсуждения в СМИ, и не в самом положительном свете. После того как она изменила своему мужу, общественное мнение разделилось: одни осуждают её за предательство, другие же выступают в её защиту. Кроме того, в Сети стали обсуждать не только ситуацию Полины с Дмитрием Дибровым, но и её стиль одежды.

В интервью с порталом "Страсти" профессор моды Надежда Коробцева поделилась своим мнением о модных предпочтениях Дибровой. По её словам, у Полины есть множество нарядов, которые она охотно демонстрирует своим подписчикам в социальных сетях, однако профессор считает, что с учётом яркой внешности Полины ей стоит выбирать более утончённые и эффектные образы.

"В её образах практически всегда присутствует определённая простота, некоторая, я бы сказала, домашность. Полина, обладающая модельной внешностью, могла бы позволить себе более креативные и авангардные модели", — поясняет Коробцева.

