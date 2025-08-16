Богиня или провокатор: Mia Boyka выпустила неоднозначный клип после обвинений в расизме

Mia Boyka выпустила клип в азиатском стиле после обвинений в расизме

После недавнего скандала, связанного с обвинениями в расизме, Mia Boyka представила свою новую видеоработу. В клипе, где певица предстаёт в образе Афродиты, окружённой танцовщицами и актёрами азиатской внешности, разворачивается история аукциона, где за внимание богини борются поклонники.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mia Boyka

"Моё сердце ни разбить, ни покорить, и весь мир сражённый упадёт к ногам моим", — поёт исполнительница.

Стоит отметить, что ранее певица приносила извинения за жест, который многие сочли расистским, когда она сузила глаза. Boyka объяснила, что не осознавала оскорбительный подтекст этого действия по отношению к азиатским народам.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



