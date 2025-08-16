Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису

Поклонники Марины Зудиной считают, что актриса переборщила с пластикой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Зудина почтила память своего супруга Олега Табакова на мероприятии, посвящённом 90-летию со дня его рождения. Актриса поделилась в своём блоге фотографией с этого события, которая вызвала оживлённую дискуссию среди её подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марина Зудина

На снимке 59-летняя Зудина предстала в элегантном образе: голубая шёлковая рубашка с контрастным нежно-розовым воротником, дополненная эффектной укладкой и выразительным макияжем с акцентом на глаза. В руках она держала букет цветов.

Реакция поклонников оказалась полярной. Часть аудитории восхитилась внешним видом актрисы, отметив её моложавость и предположив, что ей не более 45 лет, однако нашлись и те, кто высказал критическое мнение, связав его с изменениями во внешности Зудиной после пластических операций.

"Перекроила всю себя", "Зачем столько пластики?", — написали пользователи.

Уточнения

Мари́на Вячесла́вовна Зу́дина (род. 3 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.