Антикварный тайник Галкина*: кто стал хранителем сокровищ на 2,8 миллиарда рублей

Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) нашёл способ сохранить свою коллекцию антиквариата, переоформив её на своего брата. В результате ценности были спрятаны на складе, так как предыдущие попытки вывезти их за границу оказались неудачными.

Информацию о судьбе коллекции предоставил бизнесмен Андрей Матус, который занимался вопросами её транспортировки. По его словам, теперь все антикварные предметы принадлежат Дмитрию Галкину, что, по мнению Матуса, позволит Максиму* без особых трудностей продать их российским коллекционерам, однако он также отметил, что после недавних событий шансы на успешный вывоз коллекции за границу значительно снизились.

Особое внимание бизнесмен обратил на один набор из всей коллекции. Он сравнил его стоимость со стоимостью автомобиля своей жены, и контраст его поразил.

"В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 28 миллионов рублей! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин* пьёт компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!" — поделился бизнесмен в беседе с kp.ru.

Также отмечается, что общая стоимость всей коллекции ещё более внушительная - 2,8 миллиарда рублей.

