Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа
Сливочное масло добавляют в готовое пюре для блеска и мягкости — совет кулинаров
Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов
Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации
Эксперты назвали параметры надёжной входной двери для квартиры и дома
В Новосибирске 70-летний озеленитель скончался после укуса шершней
Практическое руководство: начинать силовые тренировки для детей можно с 5-8 лет
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару
Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля

Антикварный тайник Галкина*: кто стал хранителем сокровищ на 2,8 миллиарда рублей

Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата
1:28
Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) нашёл способ сохранить свою коллекцию антиквариата, переоформив её на своего брата. В результате ценности были спрятаны на складе, так как предыдущие попытки вывезти их за границу оказались неудачными.

Антиквариат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антиквариат

Информацию о судьбе коллекции предоставил бизнесмен Андрей Матус, который занимался вопросами её транспортировки. По его словам, теперь все антикварные предметы принадлежат Дмитрию Галкину, что, по мнению Матуса, позволит Максиму* без особых трудностей продать их российским коллекционерам, однако он также отметил, что после недавних событий шансы на успешный вывоз коллекции за границу значительно снизились.

Особое внимание бизнесмен обратил на один набор из всей коллекции. Он сравнил его стоимость со стоимостью автомобиля своей жены, и контраст его поразил.

"В наборе четыре стакана для компота и ваза для фруктов. И стоит этот набор 28 миллионов рублей! Меня это поразило настолько, что я тут же позвонил жене и сказал: "Представляешь, Галкин* пьёт компот из посуды, которая стоит дороже, чем твоя машина!" — поделился бизнесмен в беседе с kp.ru.

Также отмечается, что общая стоимость всей коллекции ещё более внушительная - 2,8 миллиарда рублей.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и телеканала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару
Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля
Венера делает один оборот вокруг оси дольше, чем один виток вокруг Солнца
Ученые: мяуканье — это язык, который кошки используют только для общения с человеком
Учёные назвали точное число шагов в день, которое продлевает жизнь
Регина Тодоренко запустила платный женский клуб со штрафами для нарушителей
Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности
Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.