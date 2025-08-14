Тайный символизм: почему Литвинова сменила имидж на траурный в Париже?

Актриса Рената Литвинова опубликовала серию снимков в чёрном кружевном платье на личной странице в Instagram*.
Длинное обтягивающее платье 58-летняя артистка дополнила кружевной косынкой.
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие оставили положительные комментарии о внешнем виде Литвиновой, хотя артистка не комментировала смысл образа.
Напомним, с 2022 года Литвинова проживает в Париже. В столице Франции она продолжает творческую деятельность: играет в театре, участвует в модных показах и развивает авторские проекты.
* соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
