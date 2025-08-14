Тайный символизм: почему Литвинова сменила имидж на траурный в Париже?

Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Рената Литвинова опубликовала серию снимков в чёрном кружевном платье на личной странице в Instagram*.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ренаты Литвиновой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рената Литвинова

Длинное обтягивающее платье 58-летняя артистка дополнила кружевной косынкой.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие оставили положительные комментарии о внешнем виде Литвиновой, хотя артистка не комментировала смысл образа.

Напомним, с 2022 года Литвинова проживает в Париже. В столице Франции она продолжает творческую деятельность: играет в театре, участвует в модных показах и развивает авторские проекты.

* соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.