2000 рублей за месяц общения: Регина Тодоренко запустила платный женский клуб с жёсткими правилами

Регина Тодоренко, ожидающая третьего ребёнка, нашла новый способ монетизации своего статуса. Как стало известно из социальных сетей, телеведущая запустила платный доступ к своему закрытому женскому сообществу под названием «Ой, Мамма Миа!».
В этом онлайн-клубе, представляющем собой обычный чат в социальных сетях, участницы смогут, по словам Регины, улучшить отношения с партнёрами и получить консультации от специалистов.
Стоимость участия варьируется в зависимости от продолжительности подписки: месяц обойдётся в 2000 рублей, три месяца — в 5400 рублей, а полугодовой доступ — в 9600 рублей.
Согласно условиям договора, все финансовые операции проводятся через ИП Тодоренко. При этом в оферте прописаны строгие меры для участников: в случае утечки конфиденциальной информации из чата, нарушителям грозит штраф в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.
