2000 рублей за месяц общения: Регина Тодоренко запустила платный женский клуб с жёсткими правилами

Регина Тодоренко запустила платный женский клуб со штрафами для нарушителей

Регина Тодоренко, ожидающая третьего ребёнка, нашла новый способ монетизации своего статуса. Как стало известно из социальных сетей, телеведущая запустила платный доступ к своему закрытому женскому сообществу под названием «Ой, Мамма Миа!».

В этом онлайн-клубе, представляющем собой обычный чат в социальных сетях, участницы смогут, по словам Регины, улучшить отношения с партнёрами и получить консультации от специалистов.

Стоимость участия варьируется в зависимости от продолжительности подписки: месяц обойдётся в 2000 рублей, три месяца — в 5400 рублей, а полугодовой доступ — в 9600 рублей.

Согласно условиям договора, все финансовые операции проводятся через ИП Тодоренко. При этом в оферте прописаны строгие меры для участников: в случае утечки конфиденциальной информации из чата, нарушителям грозит штраф в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.



