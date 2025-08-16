Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Григорий Лепс оставил, а таксисты отказали: Аврора Киба столкнулась с проблемой во Франции

Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Летний отдых Авроры Кибы во Франции омрачился неприятным инцидентом. Девушка, которая сначала проводила время со своим женихом Григорием Лепсом, а затем продолжила путешествие с друзьями, столкнулась с отказом таксистов.

Эйфелева башня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эйфелева башня

Причиной, по всей видимости, стали многочисленные чемоданы Авроры — их было целых четыре. Как рассказала сама Киба, сидя на одном из них на улице под палящим солнцем, она была вынуждена искать транспорт, но водители упорно отказывались брать её и багаж.

"Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса", — пожаловалась Аврора в личном блоге.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
