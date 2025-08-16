Григорий Лепс оставил, а таксисты отказали: Аврора Киба столкнулась с проблемой во Франции

Летний отдых Авроры Кибы во Франции омрачился неприятным инцидентом. Девушка, которая сначала проводила время со своим женихом Григорием Лепсом, а затем продолжила путешествие с друзьями, столкнулась с отказом таксистов.
Причиной, по всей видимости, стали многочисленные чемоданы Авроры — их было целых четыре. Как рассказала сама Киба, сидя на одном из них на улице под палящим солнцем, она была вынуждена искать транспорт, но водители упорно отказывались брать её и багаж.
"Пятое такси послало нас с нашими чемоданами. И на улице 34 градуса", — пожаловалась Аврора в личном блоге.
