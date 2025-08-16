Гоголевские страсти: Фадеев сравнил конфликт с Крутым с классическим произведением

Максим Фадеев сравнил себя и Игоря Крутого с гоголевскими героями

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал давнее противостояние с Игорем Крутым, заявив, что больше не испытывает негативных чувств к своему коллеге.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Фадеев

Продюсер сравнил их многолетний спор с сюжетом произведения Николая Гоголя "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", отметив, что причиной разногласий стало незначительное событие, похожее на ссору из-за обидного прозвища. Фадеев добавил, что, как и в классическом произведении, примирения не произошло, но и желание продолжать вражду иссякло.

"Игорь Яковлевич думает, что я на него обиделся. Хочу развеять все сомнения. Я совершенно не обижен, я об этом всём забыл и давно. Суть конфликта-то я, конечно, помню, но погружаться в это не хочу — эта история уже поросла миллиардами версий", — заключил продюсер в своём Telegram-канале.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.