Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
Некачественная AdBlue повреждает систему впрыска топлива в автомобиле
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода

Гоголевские страсти: Фадеев сравнил конфликт с Крутым с классическим произведением

Максим Фадеев сравнил себя и Игоря Крутого с гоголевскими героями
0:57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал давнее противостояние с Игорем Крутым, заявив, что больше не испытывает негативных чувств к своему коллеге.

Максим Фадеев
Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Фадеев

Продюсер сравнил их многолетний спор с сюжетом произведения Николая Гоголя "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", отметив, что причиной разногласий стало незначительное событие, похожее на ссору из-за обидного прозвища. Фадеев добавил, что, как и в классическом произведении, примирения не произошло, но и желание продолжать вражду иссякло.

"Игорь Яковлевич думает, что я на него обиделся. Хочу развеять все сомнения. Я совершенно не обижен, я об этом всём забыл и давно. Суть конфликта-то я, конечно, помню, но погружаться в это не хочу — эта история уже поросла миллиардами версий", — заключил продюсер в своём Telegram-канале.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух
Домашние животные
Мусорный бак и разлагающиеся отходы — основные места откладывания яиц у мух Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода
Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
Компостная куча лучше компостной ямы: скопление воды в яме убивает микроорганизмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.