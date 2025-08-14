Отец удивился: дочь Якубовича раскрыла детали встречи с Пугачевой и Галкиным* в ресторане

Дочь Леонида Якубовича Варвара Видо, обычно избегающая публичных откровений, поделилась редкими случаями знакомств со звёздами через отца.
Поводом стал несостоявшийся подход к актёру Дмитрию Чеботарёву в кафе — Видо остановила "прививка" от вмешательства в личное пространство знаменитостей.
Исключением стали два эпизода. Первый — знакомство с Дмитрием Нагиевым за кулисами КВН, куда её провёл Якубович. Второй — встреча с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* в московском ресторане.
"Отец удивился, но представил меня за ширмой, где они уединились", — описала Видо мимолётное приветствие.
Она подчеркнула, что такие ситуации — крайность.
В заключение дочь телеведущего призвала уважать личное время звёзд: "Солить автографы не надо. Иначе запомнитесь некультурным человеком".
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
