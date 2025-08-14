Отец удивился: дочь Якубовича раскрыла детали встречи с Пугачевой и Галкиным* в ресторане

Пугачёва, Галкин* и дочь Якубовича: раскрыты детали редкого знакомства

Дочь Леонида Якубовича Варвара Видо, обычно избегающая публичных откровений, поделилась редкими случаями знакомств со звёздами через отца.

Поводом стал несостоявшийся подход к актёру Дмитрию Чеботарёву в кафе — Видо остановила "прививка" от вмешательства в личное пространство знаменитостей.

Исключением стали два эпизода. Первый — знакомство с Дмитрием Нагиевым за кулисами КВН, куда её провёл Якубович. Второй — встреча с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* в московском ресторане.

"Отец удивился, но представил меня за ширмой, где они уединились", — описала Видо мимолётное приветствие.

Она подчеркнула, что такие ситуации — крайность.

В заключение дочь телеведущего призвала уважать личное время звёзд: "Солить автографы не надо. Иначе запомнитесь некультурным человеком".

