Отец удивился: дочь Якубовича раскрыла детали встречи с Пугачевой и Галкиным* в ресторане

Пугачёва, Галкин* и дочь Якубовича: раскрыты детали редкого знакомства
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича Варвара Видо, обычно избегающая публичных откровений, поделилась редкими случаями знакомств со звёздами через отца.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Поводом стал несостоявшийся подход к актёру Дмитрию Чеботарёву в кафе — Видо остановила "прививка" от вмешательства в личное пространство знаменитостей.

Исключением стали два эпизода. Первый — знакомство с Дмитрием Нагиевым за кулисами КВН, куда её провёл Якубович. Второй — встреча с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* в московском ресторане.

"Отец удивился, но представил меня за ширмой, где они уединились", — описала Видо мимолётное приветствие.

Она подчеркнула, что такие ситуации — крайность.

В заключение дочь телеведущего призвала уважать личное время звёзд: "Солить автографы не надо. Иначе запомнитесь некультурным человеком".

 * физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

