Михаил Шац* вне себя от радости: его пригласили сниматься в сериале для Netflix

Михаил Шац* похвастался тем, что снимается в сериале для Netflix

Комик и телеведущий Михаил Шац* на седьмом небе от счастья, так как его позвали сниматься в сериал Netflix.

Михаил Шац* записал видео в социальных сетях. Звезда ТВ объяснил, что больше не станет скрывать грандиозную новость.

"Дорогие друзья, наконец-то пришло время, пора сказать правду. Я приехал сниматься в сериале для Netflix", — объяснил Шац*, расплываясь в счастливой улыбке.

Он провёл для подписчиков экскурсию по своему шикарному номеру, который называется "версач". Она показал огромный номер люкс с барной стойкой и другими атрибутами роскошной жизни.

Номер артиста был столь огромен, что он с трудом нашёл из него выход на солнечную террасу.

"Нетфликс, я люблю тебя!" — сказал восторженный Шац*.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

