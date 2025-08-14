Михаил Шац* вне себя от радости: его пригласили сниматься в сериале для Netflix

Комик и телеведущий Михаил Шац* на седьмом небе от счастья, так как его позвали сниматься в сериал Netflix.
Михаил Шац* записал видео в социальных сетях. Звезда ТВ объяснил, что больше не станет скрывать грандиозную новость.
"Дорогие друзья, наконец-то пришло время, пора сказать правду. Я приехал сниматься в сериале для Netflix", — объяснил Шац*, расплываясь в счастливой улыбке.
Он провёл для подписчиков экскурсию по своему шикарному номеру, который называется "версач". Она показал огромный номер люкс с барной стойкой и другими атрибутами роскошной жизни.
Номер артиста был столь огромен, что он с трудом нашёл из него выход на солнечную террасу.
"Нетфликс, я люблю тебя!" — сказал восторженный Шац*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.
