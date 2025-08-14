Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Шац* вне себя от радости: его пригласили сниматься в сериале для Netflix

Михаил Шац* похвастался тем, что снимается в сериале для Netflix
Шоу-бизнес

Комик и телеведущий Михаил Шац* на седьмом небе от счастья, так как его позвали сниматься в сериал Netflix.

Телеведущий Михаил Шац
Фото: Инстагграм Михаила Шаца by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Михаил Шац

Михаил Шац* записал видео в социальных сетях. Звезда ТВ объяснил, что больше не станет скрывать грандиозную новость.

"Дорогие друзья, наконец-то пришло время, пора сказать правду. Я приехал сниматься в сериале для Netflix", — объяснил Шац*, расплываясь в счастливой улыбке.

Он провёл для подписчиков экскурсию по своему шикарному номеру, который называется "версач". Она показал огромный номер люкс с барной стойкой и другими атрибутами роскошной жизни.

Номер артиста был столь огромен, что он с трудом нашёл из него выход на солнечную террасу.

"Нетфликс, я люблю тебя!" — сказал восторженный Шац*.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Шалаева устроилась таксисткой в Париже после переезда из России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

