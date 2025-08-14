Решетова раскрыла многолетнюю борьбу с кожными проблемами: секрет в питании

Модель Анастасия Решетова в Telegram-канале откровенно описала многолетнюю борьбу с кожными проблемами.
29-летняя знаменитость призналась, что страдала от закрытых комедонов, незаметных на фото, но доставлявших дискомфорт в жизни.
"При определённом свете не могла на себя смотреть. Макияж ложился плохо", — пояснила Решетова.
Она отметила, что долго не понимала причину высыпаний.
Проблему связывают с нарушенной микрофлорой кожи. Теперь модель вынуждена постоянно контролировать питание: ограничивает простые углеводы и красное вино.
Решетова подчеркнула, что ситуация улучшилась после выявления причин, но требует постоянной профилактики.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
