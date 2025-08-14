Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Решетова раскрыла многолетнюю борьбу с кожными проблемами: секрет в питании

Анастасия Решетова рассказала о проблемах с кожей и вынужденной диете
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова в Telegram-канале откровенно описала многолетнюю борьбу с кожными проблемами.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

29-летняя знаменитость призналась, что страдала от закрытых комедонов, незаметных на фото, но доставлявших дискомфорт в жизни.

"При определённом свете не могла на себя смотреть. Макияж ложился плохо", — пояснила Решетова.

Она отметила, что долго не понимала причину высыпаний.

Проблему связывают с нарушенной микрофлорой кожи. Теперь модель вынуждена постоянно контролировать питание: ограничивает простые углеводы и красное вино.

Решетова подчеркнула, что ситуация улучшилась после выявления причин, но требует постоянной профилактики. 

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
