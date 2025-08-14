Несмотря на перелом руки: Максим Галкин* показал малоизвестные уголки Латвии

Максим Галкин* организовал фотоэкскурсию по латвийскому Даугавпилсу, несмотря на недавнюю аварию.
Артист опубликовал серию снимков в Instagram*, запечатлев малоизвестные достопримечательности города во время прогулки.
Это произошло вскоре после ДТП, где Галкин*, по его словам, был сбит автомобилем при езде на велосипеде в шлеме. Инцидент привёл к травме руки с повреждением сухожилий и артерии, потребовавшей операции.
Несмотря на перелом, артист продолжил публичную активность. В новых кадрах он демонстрирует знакомство с Латвией, не акцентируя внимание на состоянии здоровья.
Напомним, Галкин* и его супруга Алла Пугачёва покинули Россию в 2022 году.
