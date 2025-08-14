Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Несмотря на перелом руки: Максим Галкин* показал малоизвестные уголки Латвии

Максим Галкин* показал Даугавпилс после ДТП с переломом руки
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин* организовал фотоэкскурсию по латвийскому Даугавпилсу, несмотря на недавнюю аварию.

Максим Галкин*
Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Галкин*

Артист опубликовал серию снимков в Instagram*, запечатлев малоизвестные достопримечательности города во время прогулки.

Это произошло вскоре после ДТП, где Галкин*, по его словам, был сбит автомобилем при езде на велосипеде в шлеме. Инцидент привёл к травме руки с повреждением сухожилий и артерии, потребовавшей операции.

Несмотря на перелом, артист продолжил публичную активность. В новых кадрах он демонстрирует знакомство с Латвией, не акцентируя внимание на состоянии здоровья.

Напомним, Галкин* и его супруга Алла Пугачёва покинули Россию в 2022 году. 

* физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

