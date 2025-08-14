Такая же, как в 25: Бузова уверена, что выглядит значительно моложе своего возраста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет
Поющая ведущая Ольга Бузова объяснила, как воспринимает свой возраст.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

39-летняя Ольга Бузова заявила, что нисколько не расстроена из-за того, что года бегут, и она год от года становятся старше.

Звезда "Дома-2" отметила, что чувствует себя 25-летней девушкой, так как хорошо выглядит и отличается крепким здоровьем.

"Я не обращаю внимание на это. Ну цифра и цифра. Вы видите, я не выгляжу на свой возраст, я такая же, как в 25 лет, и главное — чувствую себя на столько же", — объяснила Ольга.

Она похвасталась тем, что успешно учится сёрфингу. Уже на пятом занятии ей удаётся хорошо двигаться по волнам на доске. Тренер, по словам Ольги, очень её хвалит, отмечая, что он не припомнит таких способных учениц.

Ранее Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

Автор Елена Былкина

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
