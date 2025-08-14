Катя Гордон сбежала от скандала Диброва: неожиданный поворот в Италии

Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми

Телеведущая и юрист Катя Гордон прекратила вовлечённость в скандал, связанный с разводом Дмитрия Диброва, и срочно вылетела в Италию. Её сопровождал супруг, бизнесмен Виктор Хархалис.

В личном блоге Гордон опубликовала видео из Турина, где продемонстрировала новое кольцо с крупным бриллиантом. Она сообщила подписчикам, что Хархалис сделал ей повторное предложение.

"Девки, мне тут заново сделали предложение. Ну, муж", — прокомментировала 44-летняя Гордон, обращаясь к аудитории.

В кадре попал и сам Виктор, застигнутый врасплох с чемоданом.

Пара поженилась в 2022 году. У них есть трёхлетний сын Теодор. Отъезд Гордон совпал с пиком общественного интереса к истории измены Полины Дибровой.

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



