Катя Гордон сбежала от скандала Диброва: неожиданный поворот в Италии

Телеведущая и юрист Катя Гордон прекратила вовлечённость в скандал, связанный с разводом Дмитрия Диброва, и срочно вылетела в Италию. Её сопровождал супруг, бизнесмен Виктор Хархалис.
В личном блоге Гордон опубликовала видео из Турина, где продемонстрировала новое кольцо с крупным бриллиантом. Она сообщила подписчикам, что Хархалис сделал ей повторное предложение.
"Девки, мне тут заново сделали предложение. Ну, муж", — прокомментировала 44-летняя Гордон, обращаясь к аудитории.
В кадре попал и сам Виктор, застигнутый врасплох с чемоданом.
Пара поженилась в 2022 году. У них есть трёхлетний сын Теодор. Отъезд Гордон совпал с пиком общественного интереса к истории измены Полины Дибровой.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
