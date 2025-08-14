Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Помидоры в собственном соку без уксуса сохраняют мягкий вкус до зимы
Политолог: состав делегации РФ на Аляске демонстрирует намерение выйти за рамки обсуждения СВО
Сода и лавровый лист помогают нейтрализовать запахи в квартире
Белая бумага как способ точного подбора оттенка пудры
Леонардо Ди Каприо рассказал правду о старении: чувствую себя на 35
Раненый медведь способен атаковать охотника в ответ на выстрел
Торможение двигателем позволяет безопасно снижать скорость на скользких дорогах
Врач Анна Кириченко назвала напитки, которых следует избегать в жару

Катя Гордон сбежала от скандала Диброва: неожиданный поворот в Италии

Катя Гордон получила повторное предложение от мужа в Италии на фоне скандала с Дибровыми
0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая и юрист Катя Гордон прекратила вовлечённость в скандал, связанный с разводом Дмитрия Диброва, и срочно вылетела в Италию. Её сопровождал супруг, бизнесмен Виктор Хархалис.

Екатерина Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Екатерина Гордон

В личном блоге Гордон опубликовала видео из Турина, где продемонстрировала новое кольцо с крупным бриллиантом. Она сообщила подписчикам, что Хархалис сделал ей повторное предложение.

"Девки, мне тут заново сделали предложение. Ну, муж", — прокомментировала 44-летняя Гордон, обращаясь к аудитории.

В кадре попал и сам Виктор, застигнутый врасплох с чемоданом.

Пара поженилась в 2022 году. У них есть трёхлетний сын Теодор. Отъезд Гордон совпал с пиком общественного интереса к истории измены Полины Дибровой.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Гиды по Сингапуру напомнили о запрете на жевательную резинку и крупных штрафах
Эксперт назвал условие безопасного приготовления алкоголя в домашних условиях
Фитнес-тренеры отмечают, что занятия на природе повышают мотивацию и укрепляют иммунитет
Врач назвала основные причины хронических запоров
Рецепт тушёного мяса с мёдом и овощами от шеф-повара
ФСБ: под удар украинских ракет "Сапсан" могли попасть Москва и Минск
Рецепт маринованных черри с мятой и чесноком
Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Пошаговая проверка двигателя автомобиля перед заключением сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.