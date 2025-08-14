Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры перечислили основные стили оформления дачного участка и правила планировки
Гонконгский университет сообщил об открытии ретроградной планеты ню Октанта
Юрист напомнил о санкциях за игнорирование электронных повесток
Длинные когти у собаки вызывают боль и нарушают осанку — ветеринары
Гиды рекомендуют посетить три места в Китае: Великая стена, Потала и горы Хуаншань
Продюсер рассказал, что Подольская выбрала семью, но зарабатывает не меньше мужа
Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка
WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске
Физиологи: тренировки в воде снижают нагрузку на суставы и укрепляет мышцы

Французский удар по российскому актёру: Tefal требует с Манучарова кругленькую сумму за дерзкое сравнение

Tefal подала в суд на Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Французская компания Tefal инициировала судебное разбирательство против актёра Вячеслава Манучарова.

Вячеслав Манучаров
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Кардава, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вячеслав Манучаров

Иск подан в связи с рекламным роликом, где артист сравнивает продукцию бренда с отечественными аналогами.

Как сообщает Mash, Tefal обвиняет Манучарова в незаконном использовании товарного знака и нанесении ущерба деловой репутации. Компания требует взыскать с актёра 2 миллиона рублей.

Это уже второй подобный иск Tefal в России. В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал требование к блогеру Веронике Степановой на аналогичную сумму.

Детали иска к Степановой не раскрываются, однако известно, что она давно проживает в Мексике. Ранее блогер приобрела известность комментариями о российских знаменитостях.

Tefal последовательно защищает свои права на российском рынке. Судебные процессы против публичных лиц демонстрируют жёсткую позицию компании в вопросах использования бренда.

Уточнения

Вячесла́в Рафаэ́левич Мануча́ров (род. 6 октября 1981, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, педагог, телеведущий, режиссёр, блогер; заслуженный артист РФ (2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года
Наука и техника
Учёные NOAA назвали айсберг вероятным источником звука Джулия 1999 года Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Последние материалы
Юрист напомнил о санкциях за игнорирование электронных повесток
Длинные когти у собаки вызывают боль и нарушают осанку — ветеринары
Гиды рекомендуют посетить три места в Китае: Великая стена, Потала и горы Хуаншань
Продюсер рассказал, что Подольская выбрала семью, но зарабатывает не меньше мужа
Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка
WSJ: Трамп опасался, что участие Зеленского сорвёт переговоры с Путиным на Аляске
В Эстонии пожаловались на многомиллионые убытки железной дороги из-за санкций против России
Tefal подала в суд на Вячеслава Манучарова из-за рекламы сковородок
Заместитель атамана Фадюхин о возрождении казачьих обществ: секреты успеха — в единстве
Физиологи: тренировки в воде снижают нагрузку на суставы и укрепляет мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.