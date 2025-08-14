Французский удар по российскому актёру: Tefal требует с Манучарова кругленькую сумму за дерзкое сравнение

Французская компания Tefal инициировала судебное разбирательство против актёра Вячеслава Манучарова.
Иск подан в связи с рекламным роликом, где артист сравнивает продукцию бренда с отечественными аналогами.
Как сообщает Mash, Tefal обвиняет Манучарова в незаконном использовании товарного знака и нанесении ущерба деловой репутации. Компания требует взыскать с актёра 2 миллиона рублей.
Это уже второй подобный иск Tefal в России. В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал требование к блогеру Веронике Степановой на аналогичную сумму.
Детали иска к Степановой не раскрываются, однако известно, что она давно проживает в Мексике. Ранее блогер приобрела известность комментариями о российских знаменитостях.
Tefal последовательно защищает свои права на российском рынке. Судебные процессы против публичных лиц демонстрируют жёсткую позицию компании в вопросах использования бренда.
Вячесла́в Рафаэ́левич Мануча́ров (род. 6 октября 1981, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, педагог, телеведущий, режиссёр, блогер; заслуженный артист РФ (2018).
