Большая часть жизни позади: голливудский сердцеед Ди Каприо задумался о старости

Шоу-бизнес

Этой осенью Леонардо Ди Каприо исполнится 51 год. Голливудский любимец, известный своим весёлым образом жизни и привычкой выбирать молодых партнёрш, откровенно рассказал о том, как старение влияет на его взгляд на жизнь.

Леонардо Ди Каприо
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонардо Ди Каприо

В свежем интервью Esquire актёр признался, что хотя внутренне он ощущает себя на 35, годы всё равно оставляют отпечаток.

"Это такое ощущение, будто ты просто хочешь быть честнее и не тратить время попусту", — поделился Ди Каприо.

Лео рассказал, что наблюдает за своей матерью, которая не боится говорить то, что думает, и этим вдохновляет его: "Она просто говорит правду, не тратя время на притворство".

Актёр отметил, что честность с собой иногда несёт риски: приходится жертвовать отношениями, если возникают принципиальные разногласия, как в работе, так и в личной жизни.

"Нужно быть гораздо более открытым. Это почти обязанность, ведь большая часть жизни уже позади", — добавил Ди Каприо.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
