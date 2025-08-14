Большая часть жизни позади: голливудский сердцеед Ди Каприо задумался о старости

Этой осенью Леонардо Ди Каприо исполнится 51 год. Голливудский любимец, известный своим весёлым образом жизни и привычкой выбирать молодых партнёрш, откровенно рассказал о том, как старение влияет на его взгляд на жизнь.
В свежем интервью Esquire актёр признался, что хотя внутренне он ощущает себя на 35, годы всё равно оставляют отпечаток.
"Это такое ощущение, будто ты просто хочешь быть честнее и не тратить время попусту", — поделился Ди Каприо.
Лео рассказал, что наблюдает за своей матерью, которая не боится говорить то, что думает, и этим вдохновляет его: "Она просто говорит правду, не тратя время на притворство".
Актёр отметил, что честность с собой иногда несёт риски: приходится жертвовать отношениями, если возникают принципиальные разногласия, как в работе, так и в личной жизни.
"Нужно быть гораздо более открытым. Это почти обязанность, ведь большая часть жизни уже позади", — добавил Ди Каприо.
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.