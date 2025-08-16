Роскошные букеты — не просто так: что известно о таинственном возлюбленном Анны Седоковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Шоу-бизнес

Поклонники Анны Седоковой активно обсуждают её личную жизнь после того, как певица стала чаще делиться в социальных сетях фотографиями роскошных букетов. Как выяснилось, эти знаки внимания исходят от нового избранника артистки.

Цветы, конфеты и кольцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы, конфеты и кольцо

Продюсер Сергей Дворцов приоткрыл завесу тайны над отношениями Седоковой, рассказав, что её возлюбленный не имеет отношения к миру спорта или шоу-бизнеса. Он успешно занимается предпринимательством. По словам Дворцова, пара находится на стадии романтических встреч и Анна предпочитает не афишировать свои новые отношения.

"Допускаю, что до конца этого года она может выйти замуж", — сказал продюсер изданию Woman.ru.

Дворцов также отметил, что знакомство Анны с её нынешним партнёром длится уже давно. Изначально их связывали дружеские отношения, которые со временем переросли в нечто большее. Продюсер подчеркнул, что певица светится от счастья на фотографиях и по её постам можно понять, что чувства в паре сильные и искренние.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

