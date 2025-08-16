Роскошные букеты — не просто так: что известно о таинственном возлюбленном Анны Седоковой

Поклонники Анны Седоковой активно обсуждают её личную жизнь после того, как певица стала чаще делиться в социальных сетях фотографиями роскошных букетов. Как выяснилось, эти знаки внимания исходят от нового избранника артистки.
Продюсер Сергей Дворцов приоткрыл завесу тайны над отношениями Седоковой, рассказав, что её возлюбленный не имеет отношения к миру спорта или шоу-бизнеса. Он успешно занимается предпринимательством. По словам Дворцова, пара находится на стадии романтических встреч и Анна предпочитает не афишировать свои новые отношения.
"Допускаю, что до конца этого года она может выйти замуж", — сказал продюсер изданию Woman.ru.
Дворцов также отметил, что знакомство Анны с её нынешним партнёром длится уже давно. Изначально их связывали дружеские отношения, которые со временем переросли в нечто большее. Продюсер подчеркнул, что певица светится от счастья на фотографиях и по её постам можно понять, что чувства в паре сильные и искренние.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.