Тайное стало явным: дочь Волочковой и её муж сделали шаг, к которому долго шли

Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
0:48
Шоу-бизнес

Ариадна Волочкова, дочь известной балерины Анастасии Волочковой, официально оформила свои отношения со своим избранником Никитой Григоряном. Хотя пара уже отмечала свой союз венчанием и пышным торжеством в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года, официальная регистрация брака состоялась только сейчас.

Свадебный букет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадебный букет

"Свадьба была, всё прошло, расписались. Всё прекрасно прошло", — поделилась с Woman.ru мачеха Ариадны Елена Николаева.

Однако она предпочла не рассказывать подробностей, подчеркнув, что такие вопросы нужно задавать самой Ариадне. Николаева добавила, что не живёт вместе со своей падчерицей, поэтому не может комментировать это событие.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
