Тайное стало явным: дочь Волочковой и её муж сделали шаг, к которому долго шли

Ариадна Волочкова, дочь известной балерины Анастасии Волочковой, официально оформила свои отношения со своим избранником Никитой Григоряном. Хотя пара уже отмечала свой союз венчанием и пышным торжеством в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года, официальная регистрация брака состоялась только сейчас.
"Свадьба была, всё прошло, расписались. Всё прекрасно прошло", — поделилась с Woman.ru мачеха Ариадны Елена Николаева.
Однако она предпочла не рассказывать подробностей, подчеркнув, что такие вопросы нужно задавать самой Ариадне. Николаева добавила, что не живёт вместе со своей падчерицей, поэтому не может комментировать это событие.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.