Ксения Бородина размышляет о выборе жилья: вот почему квартира сближает больше, чем самый уютный дом

Ксения Бородина призналась, что в квартире её семья сплочённее, чем в доме
1:25
Шоу-бизнес

Ксения Бородина наслаждается жизнью в роскоши, к тому же она имеет возможность разнообразно проводить время. У телеведущей есть не только квартиры, но и особняк, а также несколько автомобилей премиум-класса. Вместе с семьёй она часто меняет место жительства, перемещаясь между разными домами.

Комната
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комната

Недавно Ксения поделилась своими предпочтениями относительно жилья. Она отметила, что ей больше нравится проводить время в квартире, чем в большом доме. В отличие от дома, где каждый может уединиться в своём уголке, в квартире такая возможность ограничена, что, по мнению Бородиной, способствует близости и общению.

"Кайфую от нашей квартиры. Как бы я ни любила наш дом, но заметила, что именно в квартире мы все сплочённее, потому что все рядом — то у телика, то на кухне вместе. Огромный минус дома — это то, что домочадцы разбегаются по разным углам. В квартире, пусть даже и довольно немаленькой, это провернуть не удастся", — написала Ксения в Telegram-канале.

К посту она прикрепила фотографию, сделанную в своей квартире, на которой запечатлено её отражение в круглом зеркале. На фоне виден мраморный столик и свадебная фотография с мужем Николаем Сердюковым, что добавляет теплоты и уюта в её рассказ о семейной жизни.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

