Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Катя Лель сделала неожиданное заявление, касающееся всего человечества. В своём обращении, опубликованном в Telegram-канале "Алёна, блин!", она подчеркнула, что те, кто не стремится к самосовершенствованию, могут столкнуться с серьёзными последствиями.

Космос
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос

"Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землёй любыми способами", — заявила исполнительница хита "Муси-пуси".

Катя Лель призвала молодёжь обратить внимание на важность личностного роста, медитации и добрых дел. Она отметила, что времени для изменений осталось совсем немного, и настоятельно рекомендовала всем задуматься о своих действиях и внутреннем состоянии.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна (Катя) Лель (урождённая Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
