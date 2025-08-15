Времени почти не осталось: Катя Лель раскрыла мрачный сценарий будущего для человечества

Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества

Заслуженная артистка России Катя Лель сделала неожиданное заявление, касающееся всего человечества. В своём обращении, опубликованном в Telegram-канале "Алёна, блин!", она подчеркнула, что те, кто не стремится к самосовершенствованию, могут столкнуться с серьёзными последствиями.

Космос

"Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землёй любыми способами", — заявила исполнительница хита "Муси-пуси".

Катя Лель призвала молодёжь обратить внимание на важность личностного роста, медитации и добрых дел. Она отметила, что времени для изменений осталось совсем немного, и настоятельно рекомендовала всем задуматься о своих действиях и внутреннем состоянии.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна (Катя) Лель (урождённая Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



