Полина Гагарина показала, как отдохнула с сыном и дочкой на турецком побережье

Певица Полина Гагарина похвасталась, как отдохнула с сыном и дочкой в городе-курорте на юго-западе Турции, в провинции Мугла.
Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях серию жизнерадостных снимков. На фото она запечатлена с наследниками на залитом солнцем турецком курорте.
Порцию снимков она опубликовала после завершения семейного отдыха.
"Вот и закончились наши каникулы", — написала звезда под фотографиями.
Подписчики принялись осыпать комплиментами Полину и её милых детей — 17-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочку Мию.
Ранее певец Владимир Пресняков собрал вместе всех своих троих сыновей в Испании, в том числе и Никиту Преснякова от певицы Кристины Орбакайте.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
