Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Васильев рассказал, как защитить права при досмотре автомобиля ГИБДД
Матча: как правильно пить и готовить, чтобы получить максимум пользы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna

Полина Гагарина показала, как отдохнула с сыном и дочкой на турецком побережье

Полина Гагарина показала фото с отдыха с детьми в Турции
0:50
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина похвасталась, как отдохнула с сыном и дочкой в городе-курорте на юго-западе Турции, в провинции Мугла.

Певица Полина Гагарина с семьёй
Фото: Инстаграм Полины Гагариной by неизвестен is licensed under public doman
Певица Полина Гагарина с семьёй

Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях серию жизнерадостных снимков. На фото она запечатлена с наследниками на залитом солнцем турецком курорте.

Порцию снимков она опубликовала после завершения семейного отдыха.

"Вот и закончились наши каникулы", — написала звезда под фотографиями.

Подписчики принялись осыпать комплиментами Полину и её милых детей — 17-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочку Мию.

Ранее певец Владимир Пресняков собрал вместе всех своих троих сыновей в Испании, в том числе и Никиту Преснякова от певицы Кристины Орбакайте.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.