Полина Гагарина показала, как отдохнула с сыном и дочкой на турецком побережье

Полина Гагарина показала фото с отдыха с детьми в Турции

Певица Полина Гагарина похвасталась, как отдохнула с сыном и дочкой в городе-курорте на юго-западе Турции, в провинции Мугла.

Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях серию жизнерадостных снимков. На фото она запечатлена с наследниками на залитом солнцем турецком курорте.

Порцию снимков она опубликовала после завершения семейного отдыха.

"Вот и закончились наши каникулы", — написала звезда под фотографиями.

Подписчики принялись осыпать комплиментами Полину и её милых детей — 17-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочку Мию.

Ранее певец Владимир Пресняков собрал вместе всех своих троих сыновей в Испании, в том числе и Никиту Преснякова от певицы Кристины Орбакайте.

