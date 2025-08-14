Сергей Безруков против ИИ: нейросеть напугала звезду сериала Бригада

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
1:37
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков объяснил, почему не доверяет нейросетям и какие страхи его преследуют на фоне развития искусственного интеллекта.

Актёр Сергей Безруков
Фото: ВК-аккаунт Сергея Безрукова by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Сергей Безруков

Сергей Безруков оценил статью журналистка Андрея Максимова, в которой он хвалил ИИ, отмечая, что нейросети не заставят его прекратить посещать театры и читать книги.

"Но вот за своих детей я боюсь. У меня, как и у большинства из нас, нет опыта, как надо правильно пользоваться ИИ", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Безруков опасается, что нейросети приведут к тому, что люди разучатся самостоятельно принимать решения и у них атрофируется память. Он обратил внимание, что человеку уже не нужно ничего запоминать, так как существует интернет.

Артист признался, что его, как преподавателя ВГИКа, настораживает то, что ChatGPT-5 пишет сценарии лучше большинства студентов.

Это, по его мнению, затруднит вход в профессию для молодых специалистов.

"Не хочу выглядеть луддитом, боровшимися со станками, вижу безусловную пользу ИИ в той же киноиндустрии, например, сейчас можно воспроизвести любой ландшафт, пейзаж практически один в один", — отметил Сергей.

Звезда сериала "Бригада" посоветовался с нейросетью и получил некоторые рекомендации по спасению подрастающего поколения.

"Нужно настроить среду так, чтобы усилие снова стало ценностью, а технологии средством. Не заменой мышлению", — поделился выводом ИИ Безруков.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант, композитор и поэт. Народный артист Российской Федерации (2008).

