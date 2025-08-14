Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 90% случаев чернение листьев груши связано с сажистым грибком
FT: добыча нефти бьёт рекорды, но спрос обваливается
Запах аммиака выдаёт присутствие летучих мышей в вашем доме
Одиночество связано с ростом курения и употребления алкоголя — исследование
Perseverance показал невероятную панораму Марса: 96 снимков раскрывают тайны Красной планеты
Эндокринолог Павлова: монотонные тренировки не обеспечат здоровое снижение веса
Потеря матриарха лишает стадо слонов знаний о миграции и источниках воды
Маски с чаем: доступный путь к молодой и сияющей коже
Огромный косяк сардин ожидают в сентябре 2025 года в порту на Средиземном море

Эта маленькая женщина очень богатая: Ида Галич сделала дочери подарок

Ида Галич назвала свою маленькую дочь очень богатой женщиной
0:45
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич показала, какой подарок сделала своей новорождённой дочери.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич показала, как гуляет со своей маленькой дочкой Татьяной. Её очень умилило то, что она накрыла в коляске свою девочку пледом, который связала собственноручно при помощи бабушек, которые оформили вещь ручной работы окантовкой.

"Столько любви вокруг малышки. Эта маленькая женщина очень богатая. В самом лучшем смысле этого слова", — отметила блогер.

Ида объяснила, что у её сына Лео тоже есть свой особый пледик, связанный специально для него в период беременности.

Ранее Ида Галич показала фигуру спустя две недели после родов.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Последние материалы
Яйца, йогурт и масло используют для выпечки воздушного десерта
Водное поло укрепляет выносливость и развивает командные навыки
Секреты перуанских джунглей: отель и волонтерство для любителей природы
Вертикальные хранилища помогут превратить тесную ванную в роскошный оазис
Dacia Sandero сохраняет лидерство на европейском рынке автомобилей в 2025 году
Флекситарианство: что это и как правильно перейти на новый формат питания
Уникальные ароматы без гендера: открываем 5 лучших унисекс-парфюмов этого года
В зубах тираннозавра нашли следы кратковременных выбросов CO₂ из-за вулканизма
Анализ ДНК: жители Британии VII века оказались потомками африканцев
Недоедание при снижении веса приводит к депрессии и раздражительности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.