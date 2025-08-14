Эта маленькая женщина очень богатая: Ида Галич сделала дочери подарок

Блогер Ида Галич показала, какой подарок сделала своей новорождённой дочери.
Ида Галич показала, как гуляет со своей маленькой дочкой Татьяной. Её очень умилило то, что она накрыла в коляске свою девочку пледом, который связала собственноручно при помощи бабушек, которые оформили вещь ручной работы окантовкой.
"Столько любви вокруг малышки. Эта маленькая женщина очень богатая. В самом лучшем смысле этого слова", — отметила блогер.
Ида объяснила, что у её сына Лео тоже есть свой особый пледик, связанный специально для него в период беременности.
Ранее Ида Галич показала фигуру спустя две недели после родов.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
