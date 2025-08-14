Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветущие сорняки в компосте сохраняют семена и распространяют сорняки на грядках
Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразиться домашняя кошка
Украинский Нафтогаз привлёк крупнейшее в истории финансирование
Эксперт Марла Мок: подушки следует стирать не реже двух раз в год
Учёные против аварий: новая технология продлит жизнь шасси самолётов
АИ-95 содержит больше антидетонационных присадок, чем АИ-92 — данные АЗС
Питание до 15:00 улучшает самочувствие и помогает сбросить вес, говорят диетологи
Кулинары в СССР создавали торт из печенья, сгущенки и сметанного крема
Учёные точно датировали турецкие окаменелости возрастом 7–10 миллионов лет

Адвокат Диброва объяснил необычное поведение телеведущего: удивительный ночной стрим с женой

Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий пытается держать лицо на фоне скандала
0:57
Шоу-бизнес

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский объяснил, для чего телеведущий устроил ночной "чайный стрим" с участием супруги Полины.

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Адвокат Дмитрия Диброва высказался по поводу выхода звезды ТВ в ночной эфир, где показал супругу Полину.

Полина Диброва принесла мужу чай, когда он рассуждал о женских изменах в контексте художественной литературы.

Жена телеведущего вела себя как ни в чем ни бывало. Юрист подтвердил, что стрим был свежим, а не был записан заранее, как многие предположили.

Добровинский отметил, что задача адвоката состоит в том, чтобы противостояние закончилась мирно.

"Профессионализм публичной личности — держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала", — отметил юрист в беседе со "СтарХитом".

Ранее Дмитрий Дибров призвал не обвинять женщин, которые изменяют в браке.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Последние материалы
Ветеринар Шеляков назвал болезни, которыми может заразиться домашняя кошка
Украинский Нафтогаз привлёк крупнейшее в истории финансирование
Эксперт Марла Мок: подушки следует стирать не реже двух раз в год
Учёные против аварий: новая технология продлит жизнь шасси самолётов
АИ-95 содержит больше антидетонационных присадок, чем АИ-92 — данные АЗС
Питание до 15:00 улучшает самочувствие и помогает сбросить вес, говорят диетологи
Кулинары в СССР создавали торт из печенья, сгущенки и сметанного крема
Глина из Амазонии: чем уникален новый бьюти-хит и как его использовать
Учёные точно датировали турецкие окаменелости возрастом 7–10 миллионов лет
Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий пытается держать лицо на фоне скандала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.