Адвокат Диброва объяснил необычное поведение телеведущего: удивительный ночной стрим с женой

Адвокат Диброва рассказал, что телеведущий пытается держать лицо на фоне скандала

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский объяснил, для чего телеведущий устроил ночной "чайный стрим" с участием супруги Полины.

Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной

Адвокат Дмитрия Диброва высказался по поводу выхода звезды ТВ в ночной эфир, где показал супругу Полину.

Полина Диброва принесла мужу чай, когда он рассуждал о женских изменах в контексте художественной литературы.

Жена телеведущего вела себя как ни в чем ни бывало. Юрист подтвердил, что стрим был свежим, а не был записан заранее, как многие предположили.

Добровинский отметил, что задача адвоката состоит в том, чтобы противостояние закончилась мирно.

"Профессионализм публичной личности — держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала", — отметил юрист в беседе со "СтарХитом".

Ранее Дмитрий Дибров призвал не обвинять женщин, которые изменяют в браке.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



