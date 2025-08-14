Адвокат Диброва объяснил необычное поведение телеведущего: удивительный ночной стрим с женой

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский объяснил, для чего телеведущий устроил ночной "чайный стрим" с участием супруги Полины.
Адвокат Дмитрия Диброва высказался по поводу выхода звезды ТВ в ночной эфир, где показал супругу Полину.
Полина Диброва принесла мужу чай, когда он рассуждал о женских изменах в контексте художественной литературы.
Жена телеведущего вела себя как ни в чем ни бывало. Юрист подтвердил, что стрим был свежим, а не был записан заранее, как многие предположили.
Добровинский отметил, что задача адвоката состоит в том, чтобы противостояние закончилась мирно.
"Профессионализм публичной личности — держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала", — отметил юрист в беседе со "СтарХитом".
Ранее Дмитрий Дибров призвал не обвинять женщин, которые изменяют в браке.
Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.
