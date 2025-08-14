Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
Проверка уровня масла требует холодного двигателя и ровной площадки
Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда
В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог
Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы
Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Дыня противопоказана людям с диабетом и болезнями ЖКТ

Леонардо Ди Каприо под прицелом полиции на Ибице: что произошло в этот вечер?

Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские
1:12
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо вместе со его подругой — манекенщицей Витторией Черетти подвергли публичному досмотру силами правоохранительных органов прямо на Ибице.

Актёр Леонардо Ди Каприо
Фото: ВК-аккаунт Леонардо Ди Каприо by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Леонардо Ди Каприо

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо прибыл на организованное мероприятие, связанное с презентацией алкогольного бренда, собравшее знаменитостей различных масштабов.

Охрану порядка встречи обеспечивали строгие испанские стражи закона, проводившие тотальную проверку каждого гостя вне зависимости от уровня известности, включая обязательное выворачивание карманов.

Видео запечатлело Леонардо Ди Каприо, стоящего слегка неуверенно в ожидании проверки на входе. По команде сотрудников полиции актёр снял маску и продемонстрировал содержимое своих карманов.

Пройдя процедуру досмотра спокойно и выдержанно, актёр избежал излишне эмоциональных реплик.

Интернет-пользователи вспомнили инцидент с Филиппом Киркоровым, который обещал устроить скандал прямо сейчас, отвечая неприветливым охранникам Prada в ОАЭ.

Ранее жена Игоря Николаева призналась в любви Леонардо Ди Каприо.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
