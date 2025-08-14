Леонардо Ди Каприо под прицелом полиции на Ибице: что произошло в этот вечер?

Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские

Леонардо Ди Каприо вместе со его подругой — манекенщицей Витторией Черетти подвергли публичному досмотру силами правоохранительных органов прямо на Ибице.

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо прибыл на организованное мероприятие, связанное с презентацией алкогольного бренда, собравшее знаменитостей различных масштабов.

Охрану порядка встречи обеспечивали строгие испанские стражи закона, проводившие тотальную проверку каждого гостя вне зависимости от уровня известности, включая обязательное выворачивание карманов.

Видео запечатлело Леонардо Ди Каприо, стоящего слегка неуверенно в ожидании проверки на входе. По команде сотрудников полиции актёр снял маску и продемонстрировал содержимое своих карманов.

Пройдя процедуру досмотра спокойно и выдержанно, актёр избежал излишне эмоциональных реплик.

Интернет-пользователи вспомнили инцидент с Филиппом Киркоровым, который обещал устроить скандал прямо сейчас, отвечая неприветливым охранникам Prada в ОАЭ.

